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03:52 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, как еда влияет на настроение

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Еда по-разному влияет на психическое состояние людей разных возрастов, к такому выводу пришли американские ученые из Бингемтонского университета, их работу публикует MedicalXpress.

Источник: РИА "Новости"

В ходе исследования люди из разных стран заполняли онлайн-опросник, в котором описывали свои привычки в еде, потребляемые продукты и психологическое состояние.

Проанализировав результаты, ученые установили, что на настроение людей в возрасте 18−29 лет в значительной степени оказывает потребление мяса — регулярное его поедание приводит к накоплению в мозге химических веществ (в первую очередь серотонина и дофамина), которые вызывают чувство удовлетворения и улучшают настроение

. Молодые люди, которые ели мясо менее трех раз в неделю и при этом не занимались спортом, более склонны к психическим расстройствам.

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Люди старше 30 лет, в свою очередь, более чувствительны к воздержанию от пищи и продуктам, которые содержат антиоксиданты (красное вино, зеленый чай, фасоль, артишоки). С одной стороны, такая пища нейтрализует действие свободных радикалов (оксислителей) — с возрастом их количество растет, что может приводить к психическим расстройствам. С другой стороны, эти продукты повышают вероятность стресса.

Ранее британские ученые обнаружили, что гранаты, красные сорта винограда, грибы и чечевица оказывают положительное влияние на поглощение клетками собственных вредных или поврежденных элементов. Это может помочь в профилактике и лечении многих болезней желудочно-кишечного тракта, в том числе рака.

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