Ученые рассказали, как еда влияет на настроение
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Еда
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Еда
В ходе исследования люди из разных стран заполняли
. Молодые люди, которые ели мясо менее трех раз в неделю и при этом не занимались спортом, более склонны к психическим расстройствам.
Люди старше 30 лет, в свою очередь, более чувствительны к воздержанию от пищи и продуктам, которые содержат антиоксиданты (красное вино, зеленый чай, фасоль, артишоки). С одной стороны, такая пища нейтрализует действие свободных радикалов (оксислителей) — с возрастом их количество растет, что может приводить к психическим расстройствам. С другой стороны, эти продукты повышают вероятность стресса.
Ранее британские ученые обнаружили, что гранаты, красные сорта винограда, грибы и чечевица оказывают положительное влияние на поглощение клетками собственных вредных или поврежденных элементов. Это может помочь в профилактике и лечении многих болезней