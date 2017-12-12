Победителей нескольких конкурсов наградят в Хабаровске на этой неделе

«Награждение победителей является своего рода подведением итогов Года экологии, подростково-молодежные клубы и объединения активно участвовали в различных мероприятиях. Успешно прошла акция “Чистые игры” на территории питомника Лукашова, а сейчас наградим тех, кто участвовал в конкурсе по благоустройству дворовых территорий», — рассказал заместитель начальника управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Илья Кузнецов.

Награды получат призеры конкурса «Субботник во дворе дома, где живет моя семья». Благодарственные письма вручат молодым людям, которые учатся в школах города.