Победителей нескольких конкурсов наградят в Хабаровске на этой неделе

«Награждение победителей является своего рода подведением итогов Года экологии, подростково-молодежные клубы и объединения активно участвовали в различных мероприятиях. Успешно прошла акция “Чистые игры” на территории питомника Лукашова, а сейчас наградим тех, кто участвовал в конкурсе по благоустройству дворовых территорий», — рассказал заместитель начальника управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Илья Кузнецов.
Награды получат призеры конкурса «Субботник во дворе дома, где живет моя семья». Благодарственные письма вручат молодым людям, которые учатся в школах города.
Так, «За весомый вклад в благоустройство Хабаровска» на весеннем этапе наградят математический лицей, подростково-молодежные клубы «Юбилейный» и «Геодезист», школы № 56 и № 30. Призы ждут и три молодежные организации, одержавшие победу на осеннем этапе. В номинации «За активное привлечение внимания населения к благоустройству Хабаровска» первое место досталось школе № 51, а в осеннем этапе — воспитанникам военно-патриотического клуба «Данко».