Несколько рейсов задерживаются в Хабаровске из-за снега и ветра

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице несколько самолётов не смогли улететь в другие города, из-за того, что там ухудшились метеоусловия. Непогода помешала и принять рейсы в Хабаровске: экипажи воздушных судов из Южно-Сахалинска и Улан-Удэ решили уйти на запасной аэродром и отправились во Владивосток. В дальневосточную столицу они так и не прибыли. Встретить рейсы в аэропорту краевого центра планируют сегодня.

Вылет на Оху из Хабаровска так и не выполнили — помешали метеоусловия в принимающем борт аэропорту. По этим же причинам задерживаются самолёты на Камчатку и в Магадан. Пока их перенесли на 15:00—16:00 .

«Не отправился вчера рейс и в Николаевск-на-Амуре. Сегодня там ожидается пик прохождения циклона. Сейчас в аэропорту города очищают взлётно-посадочную полосу. Решение об отправлении самолётов будет принято после 11:00», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко.

Агентство писало, что из-за плохой видимости и сильного порывистого ветра, над Хабаровском долго кружил самолёт из Москвы. Экипажу удалось поймать «окно» и посадить лайнер. Обратно он вылетел с 40-минутной задержкой. Вновь помешали метеоусловия. Сегодня рейс из столицы вновь прибывает в дальневосточную столицу с незначительной задержкой из-за непогоды.

Пассажиры, которые не смогли улететь в Сеул с авиакомпанией Asiana Airlines, добирались до места с другими перевозчиками. Поскольку сейчас не пиковый сезон, лайнеры смогли взять на борт ещё пассажиров. Кого-то взяли на прямой рейс, кто-то улетел с посадкой в Токио.