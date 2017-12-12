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04:04 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровская мисс моды и стиля-2017 получила Таиланд и шубу

В Хабаровске в 18-й раз состоялось шоу «Мисс моды и стиля».

За корону самой обаятельной и привлекательной хабаровчанки боролись двадцать девушек, выпускниц Школы современной моды и стиля, которая в этом году отметила своё 15-летие. Сам конкурс, по традиции последних лет проходивший в ночном клубе Velicano, стал уже восемнадцатым по счёту, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Мисс моды и стиля» — это не конкурс красоты. На занятиях в школе девушки не только тренируются красиво двигаться по подиуму. В числе предметов, которым уделяется не меньшее внимание, чем пластика и дефиле, — психология общения, планирование семьи, актерское мастерство, косметика и визаж, парикмахерское искусство, этикет, хореография, культура питания и многое другое.
— Мы занимаемся не с моделями, — рассказывает директор Школы современной моды и стиля Ольга Федорченко. — Рост, возраст, параметры девушек нам не важны. Зато мы за несколько месяцев из любой хабаровчанки сделаем настоящую леди. Поверьте, красота есть в каждой — главное найти свою индивидуальность. Сам конкурс по традиции проходил в четыре этапа. Началось шоу с показа коллекции шуб от одного из меховых магазинов.

Следующий этап состязаний был спортивный, напоминавший популярную в 1980-х телепередачу «Ритмическая гимнастика».

Третий тур — традиционный для шоу в этой школе — «Образ». Девушки сами выбирали себе образ, который хотели бы раскрыть на сцене, придумывали необычные костюмы, подбирали музыку и пластическое решение.

На этот раз им досталась тема «Путешествия по разным странам». В течение нескольких минут собравшаяся в зале публика словно успела побывать и в Мексике, и в Бразилии, и во Франции, и Грузии, и даже в Арабских Эмиратах. Чтобы по-настоящему сжиться с образом, девушкам, естественно, необходимо было познакомиться с культурой той или иной страны.


Последний выход перед награждением — в свадебных платьях — ещё раз доказал, что все девушки самые настоящие принцессы.
— Получился замечательный праздник, который подарила нам Школа современной моды и стиля, — подвела черту бессменный председатель жюри конкурса, руководитель литературно-драматической части Хабаровского краевого театра драмы Галина Родез. — Думается, все собравшиеся получили море положительных эмоций. Считаю, что все девушки сдали свой личный экзамен на «пятёрку». Однако победа — не сладкий пирог, её поровну не разделишь. В итоге титул «Мисс моды и стиля-2017» завоевала студентка Тихоокеанского государственного университета Арина Рындина, которая в качестве приза получила шубу, а ещё туристическую путёвку в Таиланд.

«Вице-мисс моды и стиля» выбрали Алину Журкину. Титула «Мисс Образ» удостоена Анастасия Козина.

Приз зрительских симпатий в номинации «Мисс Очарование» достался Александре Ким.

Повезло и Дарье Капитулиной. Она (причем во второй раз подряд!) получила специальный приз от администрации ночного клуба Velicano, и теперь все концерты, которые будут проходить здесь в 2018 году, сможет посещать бесплатно.

Победительницей в номинации «Мисс Интернет» стала Елизавета Малышева.

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 Хабаровская мисс моды и стиля-2017 получила Таиланд и шубу
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