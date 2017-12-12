Хабаровская мисс моды и стиля-2017 получила Таиланд и шубу

За корону самой обаятельной и привлекательной хабаровчанки боролись двадцать девушек, выпускниц Школы современной моды и стиля, которая в этом году отметила своё 15-летие. Сам конкурс, по традиции последних лет проходивший в ночном клубе Velicano, стал уже восемнадцатым по счёту, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



«Мисс моды и стиля» — это не конкурс красоты. На занятиях в школе девушки не только тренируются красиво двигаться по подиуму. В числе предметов, которым уделяется не меньшее внимание, чем пластика и дефиле, — психология общения, планирование семьи, актерское мастерство, косметика и визаж, парикмахерское искусство, этикет, хореография, культура питания и многое другое.

— Мы занимаемся не с моделями, — рассказывает директор Школы современной моды и стиля Ольга Федорченко. — Рост, возраст, параметры девушек нам не важны. Зато мы за несколько месяцев из любой хабаровчанки сделаем настоящую леди. Поверьте, красота есть в каждой — главное найти свою индивидуальность. Сам конкурс по традиции проходил в четыре этапа. Началось шоу с показа коллекции шуб от одного из меховых магазинов.



Следующий этап состязаний был спортивный, напоминавший популярную в 1980-х телепередачу «Ритмическая гимнастика».



Третий тур — традиционный для шоу в этой школе — «Образ». Девушки сами выбирали себе образ, который хотели бы раскрыть на сцене, придумывали необычные костюмы, подбирали музыку и пластическое решение.

