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04:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Примводоканал установит причину «ржавой» воды в Славянке

Специалисты сегодня отправятся в населенный пункт для определения первоисточника проблемы.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 декабря, PrimaMedia.

Для решения проблемы с качеством водоснабжения в Славянку сегодня отправятся специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал». По информации краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, в настоящее время режим подачи воды на резервуар нормализован, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Запас воды превышает четыре тысячи кубометров, нехватки воды для работы котельной нет», — прокомментировали в ведомстве.

Качество подаваемой в краны жителей Славянки воды по химическим и микробиологическим показателям соответствует нормам, а вот уровень мутности и содержания в ней железа — превышены.

Однако, по словам специалистов, в течение 3−5 суток вода придет в норму.

«Сейчас чистая вода подвозится к жилым домам и социально значимым объектам четырьмя автоцистернами», — отметили специалисты.

Среди причин, которые привели к повышенному уровню загрязнения воды, коммунальщики называют изношенные водопроводные сети и неверный уровень давления при запуске воды после проведения ремонта.

Для определения более точной причины произошедшего и устранения последствий в Славянку прибудут специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал».

Напомним, из-за плохого качества воды в Славянке был введён режим ЧС местного уровня.

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