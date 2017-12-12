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04:17 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае протестируют стандарт поддержки волонтёрства

Добровольцев ждёт правовая, материальная и финансовая помощь.

Хабаровский край станет пилотным регионом, в котором внедрят стандарт поддержки волонтёрства. Для добровольцев разработали меры поддержки, в том числе правовой и финансовой, а также предусмотрели развитие инфраструктуры.

Внедрение стандарта обсудили на заседании совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. По данным регионального комитета по молодёжной политике, в крае насчитывается больше семи тысяч добровольцев, их число растёт из года в год. Большинство волонтёров — школьники и студенты. Чаще всего они задействованы на крупных событиях, а также в патриотическом, социальном, инклюзивном, культурно-просветительском и экологическом направлениях. Кроме того, в крае сложилась практика системной работы социально ориентированных НКО с добровольцами.

«Добровольчество — это один из способов участия граждан в решении актуальных задач социального развития конкретной территории. Поэтому государство и заинтересовано в развитии добровольческого движения. На Гражданском форуме мы обсуждали необходимость принятия в крае закона о благотворительности и добровольчестве. Наша Законодательная Дума подготовила законопроект “О поддержке благотворительной, добровольческой (волонтёрской) и меценатской деятельности в Хабаровском крае”. Есть спорные моменты, ряд положений требует уточнения, но надеюсь, что закон всё же появится», — подчеркнул заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.

В регионе протестируют стандарт поддержки волонтёрства. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, его разработали в АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В документе прописали организационно-правовое обеспечение, развитие инфраструктуры, меры стимулирования добровольцев, а также информационно-методологическую и финансовую поддержку.

«Внедрение стандарта позволит объединить ресурсы бизнеса, некоммерческих и образовательных организаций в реализации совместных добровольческих программ на базе государственных и муниципальных учреждений и добровольческих центров. Кроме того, повысит укрепить доверие граждан к некоммерческому сектору, а также повысит эффективность организации добровольческой деятельности», — отметила заместитель председателя комитета по молодёжной политике правительства края Элеонора Кавшар.

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