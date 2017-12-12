В Хабаровском крае протестируют стандарт поддержки волонтёрства

Внедрение стандарта обсудили на заседании совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. По данным регионального комитета по молодёжной политике, в крае насчитывается больше семи тысяч добровольцев, их число растёт из года в год. Большинство волонтёров — школьники и студенты. Чаще всего они задействованы на крупных событиях, а также в патриотическом, социальном, инклюзивном, культурно-просветительском и экологическом направлениях. Кроме того, в крае сложилась практика системной работы социально ориентированных НКО с добровольцами.