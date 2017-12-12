В Хабаровском крае протестируют стандарт поддержки волонтёрства
Добровольцев ждёт правовая, материальная и финансовая помощь.
Добровольцев ждёт правовая, материальная и финансовая помощь.
Хабаровский край станет пилотным регионом, в котором внедрят стандарт поддержки волонтёрства. Для добровольцев разработали меры поддержки, в том числе правовой и финансовой, а также предусмотрели развитие инфраструктуры.
«Добровольчество — это один из способов участия граждан в решении актуальных задач социального развития конкретной территории. Поэтому государство и заинтересовано в развитии добровольческого движения. На Гражданском форуме мы обсуждали необходимость принятия в крае закона о благотворительности и добровольчестве. Наша Законодательная Дума подготовила законопроект “О поддержке благотворительной, добровольческой (волонтёрской) и меценатской деятельности в Хабаровском крае”. Есть спорные моменты, ряд положений требует уточнения, но надеюсь, что закон всё же появится», — подчеркнул заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.
В регионе протестируют стандарт поддержки волонтёрства. Как сообщает
«Внедрение стандарта позволит объединить ресурсы бизнеса, некоммерческих и образовательных организаций в реализации совместных добровольческих программ на базе государственных и муниципальных учреждений и добровольческих центров. Кроме того, повысит укрепить доверие граждан к некоммерческому сектору, а также повысит эффективность организации добровольческой деятельности», — отметила заместитель председателя комитета по молодёжной политике правительства края Элеонора Кавшар.