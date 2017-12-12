Владивостокский цирк будет очень тяжелым в эксплуатации — директор Алексей Туркалов

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 декабря, PrimaMedia.

Алексей Туркалов после пятилетнего перерыва вернулся на пост директора Владивостокского цирка. Сегодня он вместе с коллегами в авральном режиме готовит арену к открытию 16 декабря и ждет на премьеру высоких гостей. О создании новой команды Владивостокского цирка, сложностях его предстоящей эксплуатации и остром кадровом вопросе руководитель обновленного цирка рассказал в интервью ИА PrimaMedia.

Алексей Олегович, расскажите о своем назначении. Как восприняли предложение?

— Да, мне предложили возглавить цирк перед открытием, после капремонта. Правда, как видите, ремонт еще продолжается, хотя открытие меньше чем через неделю. Что-то сделано очень хорошо, что-то еще требует доработки.

Однозначно можно сказать, что цирк будет очень тяжелым в эксплуатации. Все системы новые — теплоснабжение, вентиляция, пожарная сигнализация. Все сделано на очень высоком технологическом уровне, поэтому надо много специалистов для обслуживания этого оборудования. Кадровый вопрос сейчас стоит остро. Другая сложность. То, что внутри здания, на картинке в ваших репортажах, кажется красивым, белоснежным, это тоже проблема. Линолеум, который положен, очень пачкается. Стены — то же самое. Главными посетителями ведь будут дети, как нам за ними уследить, мы еще сами не понимаем. Переживаем, как это будет, но будем решать проблемы по мере их поступления.

Конечно, есть много строительных недоработок, но в целом цирк, конечно, красивый — и внутри, и снаружи. Территория благоустроена. Это большой подарок для горожан. Как держать такое хозяйство в порядке, это уже наша головная боль. А зрители должны приходить, смотреть и радоваться.

Прежние трудности в отношениях с Росгосцирком позади?

— Когда-то не очень красиво со мной поступила бывшая команда Росгосцирка под руководством Фарзаны Халиловой. Просто пришли и сказали — «уходи отсюда» — на ровном месте. Поэтому смешно читать в прессе статьи о том, что я уволился после множества скандалов. Никакого множества не было, был только один скандал, когда меня без всяких причин стали заставлять уйти. На что я сказал, что делать этого не буду. Из-за этого и вылили на меня ушат грязи. Ну и хорошо, что все это неправда. Надзорные органы свои проверки проводили, никаких нарушений не было.

В те времена была ситуация, когда цирк забрали в аренду на 49 лет. Я полгода отбивал его в арбитражных судах, и кто знает, был бы он здесь сегодня или нет. Потом 9 лет им руководил. У нас была замечательная команда. Сейчас все встало на свои места, создаю новый коллектив.

Мы сейчас в хорошем в диалоге с Росгосцирком. Нынешнее руководство меня знает, я их всех знаю. Мы создали оперативный штаб, потому что очень мало времени для подготовки к эксплуатации. Наши руководители определили дату открытия — 16 декабря — поэтому мы должны все сделать при любом раскладе.

Конечно, строители чуть-чуть затягивают. Уже приехали артисты, животные, контейнеры с реквизитом. С трудом освобождаем каждую гримерку. Закупаем мебель, делаем все с нуля. Потому что ничего не было. Жить начинаем заново — от матрасов и постельного белья до создания рабочих мест.

Как намерены решать кадровые вопросы? Кто будет обслуживать сложные инженерные системы цирка? Какие позиции нужно закрыть в первую очередь?

— Наше штатное расписание утверждено, но не в том объеме, в котором надо. Я подал свои предложения, написал, кто в нем еще должен быть.

В первую очередь, нужно укомплектовать бухгалтерию и инженерную службу. В принципе, у меня уже есть люди, которые эту работу будут обеспечивать. Они ждут, когда я смогу их устроить. И, конечно, инженеры, технические специалисты. Их искать непросто, но находим потихоньку. Троих хороших специалистов уже нашли, люди работают.

Также сейчас решаем, каким будет наш клининг — на аутсорсинге, или наши, штатные уборщики. Нужны и водители, и механики, и подсобные рабочие, пожарно-сторожевая служба, медработник, ветврач. Много кто нужен.

Эксплуатация кроме сложности, наверное, еще и довольно дорогая?

— Мы сейчас это считаем. В цирке пока только главный бухгалтер и бухгалтер-расчетчик. Москва считает, мы подаем все сведения. Какой будет стоимость содержания и обслуживания цирка, скоро будет ясно. Но уже сейчас можно сказать, что это будет не дешево.

На цену билетов это влияет?

— На цену билетов много что влияет. На этот раз к нам едет очень большая программа — свыше 50 человек. Несколько фур с животными. Программа получается очень затратная. Мы этим не занимаемся. Наша задача сейчас цирк запустить, чтобы он был в рабочем состоянии, и принять программу.

Чего сегодня не хватает новому цирку, в который вложили немалые средства?

Гостиницу не построили. Это самое важное. Хотя бы общежитие, чтобы артисты могли спокойно работать и отдыхать. Технологически, еще раз говорю, все космически. Такие системы стоят в подвале, закачаешься. Но много недоработок по малярным работам, это видно невооруженным глазом. И зрители это увидят. Думаю, нам придется самим справляться с этими моментами.

Остались какие-то проблемы от старого цирка?

— Банковский счет заблокирован. C 2016 года какие-то старые долги от других цирков висят. Мы сейчас этим занимаемся, есть пять цирков, которые мы обзваниваем и просим сходить в налоговую, сообщить, что у них нет долгов, и чтобы та налоговая сообщила нашей налоговой, что все снято. Тогда счет станет доступен. Там небольшие суммы, по 2−3 тысячи. Это чисто такие, технические моменты, связанные с работой банковской системы.

А имущества у нас нет. Когда начали реконструкцию и вскрыли крышу, после какого-то циклона здание залило — до самого подвала. И вещи, которые люди пытались сохранить с прошлых времен, были испорчены. Сегодня мы пока сидим с ручкой-бумажкой. Компьютеры, которые тут есть, почти все свои. Можно сказать, из дома принесли. Пока на коленках, но работаем! Люди самоотверженно трудятся. Мы тут почти круглосуточно.

Как будет организована околоцирковая торговля в холле? Старый-добрый молочный коктейль можно будет купить?

— Да, конечно, все это будет. С этим работает компания, у нее договор с Росгосцирком, я в это не влезаю. У нас все направления курирует Москва.

Цирк помимо самого цирка — это еще и новая, большая концертная площадка. Какие планы в этом направлении? На концерт Павла Воли билеты уже в продаже.

— Билеты на Павла Волю продаются, это правда. Только я до сих пор не видел договора, и ничего не подписывал, поэтому не знаю кто продает. Нужно, чтобы прокатчик подошел, заключил договор, который мы согласуем с Росгосцирком.