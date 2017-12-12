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04:23 (мск), источник: Восток Медиа

Приморский город стал одним из самых добрых в России

Он оказался на уровне Санкт-Петербурга, Казани, Москвы и Ульяновска.

Источник: Восток Медиа

Общественная палата России подвела итоги всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел». По итогам в числе лучших городов-участников оказался и приморский Уссурийск, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самым добрым городом стал Санкт-Петербург, второе место заняла Казань, третье — Ульяновск, далее расположились Москва, Химки, Уссурийск, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Нижний Новгород и Саратов.

По информации пресс-службы общественной палаты РФ, в рамках акции жители российских городов провели множество экологических мероприятий. Лучшими оказались те, кто провёл их с наибольшим социальным эффектом. Всего в акции участвовали более 100 тысяч человек из 1600 населённых пунктов страны.

Инициатор проекта, председатель комиссии общественной палаты по развитию дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина рассказала, что эксперты оценивали экологический эффект от мероприятий.

«Мы смотрели не только на количество организованных жителями городов мероприятий, но и на их социальный эффект: сколько человек удалось охватить в рамках той или иной акции, какой резонанс она получила в СМИ и социальных сетях», — рассказала организатор.

По её словам, всего в рамках проекта прошло более 55 тысяч различных экологических мероприятий. В частности, граждане провели более четырёх тысяч субботников, около трёх тысяч акций по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов, почти тысячу благотворительных сборов для приютов бездомных животных и более 500 акций по введению раздельного сбора мусора во дворах многоквартирных домов.

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