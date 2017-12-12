Приморский город стал одним из самых добрых в России
Он оказался на уровне
Он оказался на уровне
Общественная палата России подвела итоги всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел». По итогам в числе лучших
Самым добрым городом стал
По информации
Инициатор проекта, председатель комиссии общественной палаты по развитию дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина рассказала, что эксперты оценивали экологический эффект от мероприятий.
«Мы смотрели не только на количество организованных жителями городов мероприятий, но и на их социальный эффект: сколько человек удалось охватить в рамках той или иной акции, какой резонанс она получила в СМИ и социальных сетях», — рассказала организатор.
По её словам, всего в рамках проекта прошло более 55 тысяч различных экологических мероприятий. В частности, граждане провели более четырёх тысяч субботников, около трёх тысяч акций по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов, почти тысячу благотворительных сборов для приютов бездомных животных и более 500 акций по введению раздельного сбора мусора во дворах многоквартирных домов.