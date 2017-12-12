Раскрыта информация о новых предприятиях на Дальнем Востоке

Хабаровск, 12 декабря, AmurMedia.

На едином портале о Дальнем Востоке NaDV.ru открыт специальный раздел с информацией о всех введённых новых предприятиях на Дальнем Востоке. По мере открытия новых предприятий информация на портале будет обновляться, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт nadv.ru.

Каждый реализованный проект представлен в виде отдельной карточки с указанием наименования предприятия, месяца открытия, размеров уже вложенных инвестиций, созданных рабочих мест. Система специальных фильтров позволяет выбрать нужные параметры и распределить все проекты по годам, территориям, инвестиционным инструментам и другим параметрам.

«Много говорится о запуске новых предприятий, но единой площадки, на которой была бы собрана информация о них, не было. Мы решили устранить этот пробел и собрать данные о всех таких проектах. Главная задача — представить информацию в удобном и наглядном виде. Также для удобства проект доступен, в том числе, в мобильной версии, — рассказал руководитель проекта NaDV.ru Александр Охрименко.

Проект NaDV.ru будет представлен на специальном стенде в рамках деловой программы Дней Дальнего Востока в Москве, которые пройдут с 14 по 16 декабря. Также рамках Дней Дальнего Востока будет дан старт очередным новым производствам в макрорегионе.

«До конца 2017 года будет введено более 80 новых предприятий. С каждым месяцем таких предприятий будет всё больше. И очень важно, чтобы данные о каждом из них были доступны, поскольку каждый реализованный проект — это ещё одна история успеха, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По данным минвосткоразвития РФ, для реализации на Дальнем Востоке заявлено более 950 проектов на общую сумму 3,5 трлн рублей.