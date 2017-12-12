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05:00 (мск), источник: НИА Красноярск

На набережной начинается монтаж лифта на Виноградовский мост

Ещё в начале октября в районе «Стрелки» были выполнены все земляные работы и устроен фундамент для лифта. Сейчас уже смонтирован каркас, который планируется оформить в едином деревянном стиле, предусмотренном проектом на набережной.

Источник: НИА Красноярск

«Сегодня лифтовое оборудование железнодорожным транспортом прибыло в Красноярск. Подрядной организации ООО “НСК” потребуется около двух дней, чтобы получить лифт с оформлением всех документов, и с середины недели уже должен начаться монтаж оборудования. По предварительным расчётам, на монтаж должно уйти две недели», — отметил начальник инженерно-эксплуатационного отдела МАУ «Центр спортивных клубов» (учреждение — заказчик работ) Евгений Ивашин.

Отметим, в этом году в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» в Красноярске проходит благоустройство дворовых территорий и знаковых общественных пространств. В ходе общественных обсуждений, интернет- и телеголосования красноярцы практически единогласно высказывались за модернизацию общественного пространства — левобережной набережной реки Енисей.

В рамках преобразования набережной р. Енисей особое внимание уделено доступности территории. Так, в районе ул. Декабристов и ул. Диктатуры Пролетариата уже выполнены два спуска для маломобильных категорий граждан. Кроме того, появится новый визит-центр с оборудованными общественными туалетами для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С появлением лифта на Виноградовском мосту горожане смогут беспрепятственно подняться с нижнего яруса набережной на площадь Мира, либо отправиться на о. Татышев.

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