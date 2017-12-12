На набережной начинается монтаж лифта на Виноградовский мост

Источник: НИА Красноярск

«Сегодня лифтовое оборудование железнодорожным транспортом прибыло в Красноярск. Подрядной организации ООО “НСК” потребуется около двух дней, чтобы получить лифт с оформлением всех документов, и с середины недели уже должен начаться монтаж оборудования. По предварительным расчётам, на монтаж должно уйти две недели», — отметил начальник инженерно-эксплуатационного отдела МАУ «Центр спортивных клубов» (учреждение — заказчик работ) Евгений Ивашин.

Отметим, в этом году в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» в Красноярске проходит благоустройство дворовых территорий и знаковых общественных пространств. В ходе общественных обсуждений, интернет- и телеголосования красноярцы практически единогласно высказывались за модернизацию общественного пространства — левобережной набережной реки Енисей.

В рамках преобразования набережной р. Енисей особое внимание уделено доступности территории. Так, в районе ул. Декабристов и ул. Диктатуры Пролетариата уже выполнены два спуска для маломобильных категорий граждан. Кроме того, появится новый визит-центр с оборудованными общественными туалетами для людей с ограниченными возможностями здоровья.