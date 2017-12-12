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05:09 (мск), источник: Вести - Красноярск

Жителю Железногорска отказали в ипотеке по причине его смерти

В железногорском банке покойник хотел взять кредит. Местному жителю отказали в одобрении ипотеки по неожиданной причине: мужчина по документам оказался мёртв. И этот случай не единственный.

Валентина рассказывает, в банк за ипотекой с супругом обратились впервые, хотели расширить квартиру до трёхкомнатной. Но общение сразу не заладилось. В займе отказали, заявили — мёртвым кредиты не выдаём.

«В банке говорят: вам пришел отказ, ваш муж по документам мёртв. У нас, конечно, шок, мы идём первым делом в загс, где делают справку о смерти. В загсе вопросов нет — человек существует», — рассказывает домохозяйка Валентина Гиниборг.

Все эти годы Александр чувствовал себя вполне живым: женился, родились дети, успели купить и продать машину, платил налоги. После проверки в УФМС оказалось, что статус бродячего мертвеца мужчине присвоили весной, тогда был взломан сайт ведомства. Пострадали и электронные данные других людей. С начала года с якобы недействительным паспортом обратились уже 15 железногорцев.

«Бывают сбои в программном обеспечении. В этом году два раза отключали в Красноярске свет, а сервер у нас в Красноярске. Из-за этого происходят сбои технические», — пояснил начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России по Железногорску Владислав Пичуев.

Случаи юридической смерти встречаются всё чаще. Весной этого года «Вести» рассказывали историю красноярца, который несколько месяцев не мог получить пенсию, ходил по судам, на самом деле рискуя здоровьем — давление под 200 стало обычным.

Сейчас уже почти все документы хранятся в электронном виде. А рядовой человек всё больше зависит от надёжности компьютеров, где находится эта информация. Кстати, проверить, живы ли вы по документам, действителен ли паспорт, будет не лишним, сделать это можно на сайте главного управления по вопросам миграции.

Владимир ЖАРИНОВ



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