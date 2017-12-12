Жители Таймыра хранят тела усопших в сараях

Либо оплачивать дорогу патологоанатому, который не всегда соглашается лететь в отдалённые посёлки. Нередко люди вынуждены хоронить усопших родственников без вскрытия и необходимых справок. А значит, не могут получить свидетельство о смерти, без которого невозможно совершать юридические процедуры и получить социальную помощь.



«Когда ждут патологоанатома и следователя, тела держат либо дома, когда холодно, печку не топят; либо летом кладут в ледник, либо зимой в сарае кладут и ждут, пока прилетит рейс. У нас рейс может лететь неделю из-за погодных условий. Может откладываться и на неделю, и на две», — рассказала жительница посёлка Тухард Екатерина.





