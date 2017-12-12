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05:10 (мск), источник: Вести - Красноярск

Жители Таймыра хранят тела усопших в сараях

Бок о бок с покойниками. Жители Таймыра хранят тела усопших родственников в сараях. Всему виной отсутствие в населённых пунктах государственных структур. Чтобы оформить свидетельства о смерти близких, нужно ехать в Дудинку или в Норильск и везти туда покойного.

Либо оплачивать дорогу патологоанатому, который не всегда соглашается лететь в отдалённые посёлки. Нередко люди вынуждены хоронить усопших родственников без вскрытия и необходимых справок. А значит, не могут получить свидетельство о смерти, без которого невозможно совершать юридические процедуры и получить социальную помощь.

«Когда ждут патологоанатома и следователя, тела держат либо дома, когда холодно, печку не топят; либо летом кладут в ледник, либо зимой в сарае кладут и ждут, пока прилетит рейс. У нас рейс может лететь неделю из-за погодных условий. Может откладываться и на неделю, и на две», — рассказала жительница посёлка Тухард Екатерина.


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