В Новосибирске в этом году ледовый каток будет находится в другом месте
Вместо площади Ленина, его перенесут в Центральный парк.
Вместо площади Ленина, его перенесут в Центральный парк.
Ледовый каток в Новосибирске в этом году изменит свое месторасположение. На этот раз, вместе площади Ленина он займет площадку в Центральном парке. По словам сотрудников мэрии, лед зальют профессионально. Подготовку такого катка предоставили работникам стадиона «Спартак».
— Отныне спотыкаться, а также падать
Открытие снежного городка запланировано на 25 декабря, а на улице Ленина расположатся торговые павильоны.