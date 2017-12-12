В Новосибирске в этом году ледовый каток будет находится в другом месте

Ледовый каток в Новосибирске в этом году изменит свое месторасположение. На этот раз, вместе площади Ленина он займет площадку в Центральном парке. По словам сотрудников мэрии, лед зальют профессионально. Подготовку такого катка предоставили работникам стадиона «Спартак».

— Отныне спотыкаться, а также падать из-за неровностей на главном катке города горожанам не придется. В новогодние праздники на катке в Центральном парке будут проходить мастер-классы по фигурному катанию. Заливать сам каток начали еще в конце ноября. Само открытие состоится 15 декабря в 16:30, — прокомментировала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.