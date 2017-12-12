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08:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в этом году ледовый каток будет находится в другом месте

Вместо площади Ленина, его перенесут в Центральный парк.

Источник: Комсомольская правда

Ледовый каток в Новосибирске в этом году изменит свое месторасположение. На этот раз, вместе площади Ленина он займет площадку в Центральном парке. По словам сотрудников мэрии, лед зальют профессионально. Подготовку такого катка предоставили работникам стадиона «Спартак».

— Отныне спотыкаться, а также падать из-за неровностей на главном катке города горожанам не придется. В новогодние праздники на катке в Центральном парке будут проходить мастер-классы по фигурному катанию. Заливать сам каток начали еще в конце ноября. Само открытие состоится 15 декабря в 16:30, — прокомментировала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Открытие снежного городка запланировано на 25 декабря, а на улице Ленина расположатся торговые павильоны.

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