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05:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске День Конституции отметили по чукотскому времени

В разгар снежного бурана активисты ОНФ зажгли слово Россия на одном из общежитий ТОГУ.

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Активисты хабаровского отделения Общероссийского народного фронта наступление Дня конституции России, 12 декабря, отметили необычным флэшмобом. Его они решили провести в полночь по чукотскому времени. Этот регион наряду с Камчаткой и курильским островом Парамушир первым в стране встретил 12 декабря. В Хабаровске было 22.00 11 декабря.

Как рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» представитель регионального штаба организации Дмитрий Лебухов, акции не помешал даже сильный буран. Он бушевал над Хабаровском всю ночь.

«Пурга только усилила впечатление от нашего флэшмоба, это же Дальний Восток», — добавил он.

Флэшмоб одновременно проводили активисты ОНФ Хабаровска и Анадыря. Свою одежду участники украсили изображениями стилизованного снегиря. Ровно в полночь по чукотскому времени студенты общежития № 5 Тихоокеанского госуниверситета по условному сигналу зажгли свет в комнатах так, что на фасаде тёмного здания появилось слово Россия. Не смотря на снежную пелену, эта картинка довольно неплохо смотрелась в объективе телекамеры.

Как сказали принявшие участие в акции студенты ТОГУ, подобные флэшмобы очень хорошо напоминают об уважении к основному закону Российской Федерации. Кроме того, это просто весело.

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 В Хабаровске День Конституции отметили по чукотскому времени
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