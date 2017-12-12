В Фанпарке «Бобровый лог» стартует спортивный сезон

В этот день стартуют сразу два любительских соревнования: FUNCUP I этап и Снежные бобронавты по сноуборду I этап.

Но обо всем по порядку!

«Снежные бобронавты» по сноуборду (I этап) — это детские и подростковые (до 16 лет) любительские соревнования среди сноубордистов, которые пройдут в личном зачете. Длина трассы — 400 метров. Соревнования проводит школа мастерства «Красинструктор».

09:30 -10:00 Регистрация участников «Снежные бобронавты» по сноуборду, (СЦ «Оазис», стойка администратора школы мастерства «Красинструктор»);.

10:10 Торжественное открытие соревнований «Снежные бобронавты» по сноуборду (терраса кафе «Красная палатка»);.

10:15−12:15 Заезды участников соревнований «Снежные бобронавты» по сноуборду (трасса № 13);.

12:30 Церемония награждения победителей I этапа соревнований «Снежные бобронавты» по сноуборду.

Кубок FUN CUP (I этап) — это любительские соревнования среди горнолыжников и сноубордистов, которые пройдут в личном зачете, у каждого спортсмена-любителя будет две попытки на то, чтобы продемонстрировать свою технику и доказать превосходство. По просьбе спортсменов-любителей, в этом сезоне предполагается разделение на «мягкий» и «жёсткий» сноуборд. Длина трассы — 400 метров.

11:00 -12:30 Регистрация участников FUN CUP, (СЦ «Оазис»);.

12:45 Торжественное открытие соревнований FUN CUP (терраса кафе «Красная палатка»);.

13:00−16:30 Заезды участников FUN CUP (трасса № 13, две попытки*);.

16:30 Церемония награждения победителей FUN CUP.