В Фанпарке «Бобровый лог» стартует спортивный сезон
В воскресение, 17 декабря, в 10 часов состоится открытие спортивного сезона в Фанпарке «Бобровый лог».
В воскресение, 17 декабря, в 10 часов состоится открытие спортивного сезона в Фанпарке «Бобровый лог».
В этот день стартуют сразу два любительских соревнования: FUNCUP I этап и Снежные бобронавты по сноуборду I этап.
Но обо всем по порядку!
«Снежные бобронавты» по сноуборду (I этап) — это детские и подростковые (до 16 лет) любительские соревнования среди сноубордистов, которые пройдут в личном зачете. Длина трассы — 400 метров. Соревнования проводит школа мастерства «Красинструктор».
09:30 -10:00 Регистрация участников «Снежные бобронавты» по сноуборду, (СЦ «Оазис», стойка администратора школы мастерства «Красинструктор»);.
10:10 Торжественное открытие соревнований «Снежные бобронавты» по сноуборду (терраса кафе «Красная палатка»);.
10:15−12:15 Заезды участников соревнований «Снежные бобронавты» по сноуборду (трасса № 13);.
12:30 Церемония награждения победителей I этапа соревнований «Снежные бобронавты» по сноуборду.
Кубок FUN CUP (I этап) — это любительские соревнования среди горнолыжников и сноубордистов, которые пройдут в личном зачете, у каждого
11:00 -12:30 Регистрация участников FUN CUP, (СЦ «Оазис»);.
12:45 Торжественное открытие соревнований FUN CUP (терраса кафе «Красная палатка»);.
13:00−16:30 Заезды участников FUN CUP (трасса № 13, две попытки*);.
16:30 Церемония награждения победителей FUN CUP.
Ко второй попытке допускаются участники, показавшие 15 лучших результатов во время первого спуска (меньшее время).