Иркутская электросетевая компания выдаст вознаграждение за информацию о воровстве энергии
Сумма вознаграждения от 500 до 3 тысяч рублей.
Сумма вознаграждения от 500 до 3 тысяч рублей.
ОАО «Иркутская электросетевая компания» в рамках борьбы с воровством электроэнергии открывает специальную горячую линию. Жители Иркутской области смогут сообщить на нее информацию об известных им фактах незаконного и бездоговорного потребления электроэнергии и получить вознаграждение в размере от 500 до 3 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Компания держит на особом контроле вопрос бездоговорного потребления электроэнергии, так как незаконное энергопотребление нередко становится причиной перегрузок в работе энергосистемы, а также пожаров в частных домах. Кроме того, украденная энергия списывается на потери в сетях, а значит, в конечном счете, оплачивается добросовестными потребителями.
Для борьбы с нарушителями ОАО «ИЭСК» совместно с представителями муниципальных властей и правоохранительных органов проводит специальные рейды по выявлению незаконных подключений к электрическим сетям и бездоговорному потреблению.
Процедура приема сообщений на горячую линию регламентируется стандартом ОАО «ИЭСК» «Порядок работы персонала ОАО “ИЭСК” по выявлению, фиксации, расчету и взысканию объема неучтенного (бездоговорного) потребления электрической энергии», учитывает статьи Гражданского и Налогового кодексов РФ.
За порядком подтверждения фактов о воровстве электроэнергии и порядке выплаты вознаграждения компания просит обращаться по номеру телефона — 8 (3952) 792−480.
Напомним, что «Иркутская электросетевая компания» проводит совместную работу с «Национальным бюро кредитных историй» по формированию реестра недобросовестных потребителей электроэнергии в ноябре. В рамках информационного сотрудничества в черный список попадут физические лица и компании, которые не оплатили технологическое присоединение к электрическим сетям или самовольно подключились к линиям электропередач. Кроме судебных издержек, возмещения ущерба, причиненного электросетевой компании, возбуждения уголовного дела, лица осуществляющие хищения электрической энергии понесут репутационные потери. Данные о должниках будут ежемесячно передаваться в Национальное бюро кредитных историй.