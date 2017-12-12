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05:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская электросетевая компания выдаст вознаграждение за информацию о воровстве энергии

Сумма вознаграждения от 500 до 3 тысяч рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

ОАО «Иркутская электросетевая компания» в рамках борьбы с воровством электроэнергии открывает специальную горячую линию. Жители Иркутской области смогут сообщить на нее информацию об известных им фактах незаконного и бездоговорного потребления электроэнергии и получить вознаграждение в размере от 500 до 3 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания держит на особом контроле вопрос бездоговорного потребления электроэнергии, так как незаконное энергопотребление нередко становится причиной перегрузок в работе энергосистемы, а также пожаров в частных домах. Кроме того, украденная энергия списывается на потери в сетях, а значит, в конечном счете, оплачивается добросовестными потребителями.

Для борьбы с нарушителями ОАО «ИЭСК» совместно с представителями муниципальных властей и правоохранительных органов проводит специальные рейды по выявлению незаконных подключений к электрическим сетям и бездоговорному потреблению.

Другое направление — информационное сотрудничество с бюро кредитных историй, в рамках которого компания передает информацию о недобросовестных потребителях в национальную базу кредитных историй, что затрудняет получение кредитов. Компания рассчитывает, что горячая линия позволит выявить и ликвидировать дополнительные очаги бездоговорного потребления.

Процедура приема сообщений на горячую линию регламентируется стандартом ОАО «ИЭСК» «Порядок работы персонала ОАО “ИЭСК” по выявлению, фиксации, расчету и взысканию объема неучтенного (бездоговорного) потребления электрической энергии», учитывает статьи Гражданского и Налогового кодексов РФ.

За порядком подтверждения фактов о воровстве электроэнергии и порядке выплаты вознаграждения компания просит обращаться по номеру телефона — 8 (3952) 792−480.

Напомним, что «Иркутская электросетевая компания» проводит совместную работу с «Национальным бюро кредитных историй» по формированию реестра недобросовестных потребителей электроэнергии в ноябре. В рамках информационного сотрудничества в черный список попадут физические лица и компании, которые не оплатили технологическое присоединение к электрическим сетям или самовольно подключились к линиям электропередач. Кроме судебных издержек, возмещения ущерба, причиненного электросетевой компании, возбуждения уголовного дела, лица осуществляющие хищения электрической энергии понесут репутационные потери. Данные о должниках будут ежемесячно передаваться в Национальное бюро кредитных историй.

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