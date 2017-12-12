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08:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Суд отклонил иск турецкой компании к «Амкару» на миллион рублей

Истец считает, что пермский клуб задолжал деньги за проведение сборов в Белеке.

Арбитражный суд Пермского края отклонил иск компании AYT Medikal Turizm LTD «GolF & Wellness» к общественной организации ФК «Амкар». Турки пытались взыскать с пермского клуба около 980 тысяч рублей.

По мнению истца, эту сумму «Амкар» задолжал ему за организацию учебно-тренировочных сборов в турецком Белеке в 2013 году. Однако суд отказал в удовлетворении иска. Турецкая сторона может обжаловать это решение в течение месяца.

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