Суд отклонил иск турецкой компании к «Амкару» на миллион рублей

Арбитражный суд Пермского края отклонил иск компании AYT Medikal Turizm LTD «GolF & Wellness» к общественной организации ФК «Амкар». Турки пытались взыскать с пермского клуба около 980 тысяч рублей.

По мнению истца, эту сумму «Амкар» задолжал ему за организацию учебно-тренировочных сборов в турецком Белеке в 2013 году. Однако суд отказал в удовлетворении иска. Турецкая сторона может обжаловать это решение в течение месяца.