Суд отклонил иск турецкой компании к «Амкару» на миллион рублей
Истец считает, что пермский клуб задолжал деньги за проведение сборов в Белеке.
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Истец считает, что пермский клуб задолжал деньги за проведение сборов в Белеке.
Арбитражный суд Пермского края отклонил иск компании AYT Medikal Turizm LTD «GolF & Wellness» к общественной организации ФК «Амкар». Турки пытались взыскать с пермского клуба около 980 тысяч рублей.
По мнению истца, эту сумму «Амкар» задолжал ему за организацию