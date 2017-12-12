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05:37 (мск), источник: Lenta.Ru

У берегов Австралии нашли массовое захоронение

Ученые из Университета Западной Австралии обнаружили захоронение пяти человек, которые погибли во время крушения голландского судна «Батавия», которое в 1629 году налетело на рифы в 60 километрах от австралийского побережья. Об этом пишет издание Science Alert.

Во время катастрофы из 341 человека на борту корабля 60 погибли, а остальная часть команды и пассажиров попыталась добраться до острова Бикон, который с тех пор назывался «кладбищем Батавии» или «Островом убийств». Из-за небольших запасов пресной воды среди выживших вспыхнул мятеж. Он привел к смерти еще 115 человек, в том числе женщин и детей.

По словам ученых, найденные пять человек погибли в первые дни после крушения. На это указывает то, что их тела были захоронены тщательно, а не спешно спрятаны, как это произошло с трупами жертв мятежа.

Данные радиоизотопного анализа указывают на то, что эти люди переехали в Голландию, чтобы, вероятно, получить работу у Ост-Индской компании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причиной кораблекрушения стала напряженная ситуация между главой экспедиции и шкипером, который увел судно от запланированного курса в неизвестные воды. В результате «Батавия» налетела на рифы и затонула.

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