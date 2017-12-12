Хабаровский врач: Для профилактики простуды одного витамина C мало

Эпидемия ОРВИ в Хабаровском крае пока не началась, но число заболевших растет. Чтобы защититься от инфекции, жители региона принимают витамины, едят чеснок и лимоны, запасаются оксолиновой мазью. О том, какие меры действительно помогают спастись от простуд, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала аллерголог-иммунолог, заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 3 Елена Поступаева.

По словам специалиста, инфекция реже «пристает» к тем, кто правильно питается.

«Если у нас адекватное питание, содержащее достаточное количество витаминов, клетчатки, белков (белки — это как раз те антитела, которые защищают нас от респираторных инфекций), то иммунитет будет работать нормально. Он сможет справиться с теми опасностями, которые есть в респираторный период. Дополнительных медикаментов не требуется. Тем более [все препараты] должен назначать лечащий врач», — отметила Елена Поступаева.

Зимой в рацион полезно включить лук, чеснок, имбирь и лимон. Между тем эффективность витамина C в качестве защитника от простуды часто переоценивают.

«Эффективность просто витамина C для профилактики респираторных инфекций не доказана. Можно использовать мультикомплексные витамины, это будет более эффективно», — добавила врач.

Елена Поступаева отметила, что первое средство профилактики — это мытье рук.

«Уже давно доказано, что в основном переносчиком [инфекции] являются все-таки руки, и на поверхности респираторные вирусы сохраняются до двух недель. Мыть руки нужно тщательно, несколько раз в течение часа. Можно использовать антибактериальные гели и спреи», — сказала гость программы.