Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Лекарство, в разработку которого вложил $6 млн Абрамович
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Начес и мини: Синди Кроуфорд примерила дерзкие образы
Бельгийский дизайнер выпустил пакет за 14 тысяч рублей
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Россияне назвали лучший способ сохранения денег
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Белый дом Рождества
05:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский врач: Для профилактики простуды одного витамина C мало

Специалист рассказала, как уберечь свое здоровье в сезон ОРВИ.

Эпидемия ОРВИ в Хабаровском крае пока не началась, но число заболевших растет. Чтобы защититься от инфекции, жители региона принимают витамины, едят чеснок и лимоны, запасаются оксолиновой мазью. О том, какие меры действительно помогают спастись от простуд, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала аллерголог-иммунолог, заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 3 Елена Поступаева.

По словам специалиста, инфекция реже «пристает» к тем, кто правильно питается.

«Если у нас адекватное питание, содержащее достаточное количество витаминов, клетчатки, белков (белки — это как раз те антитела, которые защищают нас от респираторных инфекций), то иммунитет будет работать нормально. Он сможет справиться с теми опасностями, которые есть в респираторный период. Дополнительных медикаментов не требуется. Тем более [все препараты] должен назначать лечащий врач», — отметила Елена Поступаева.

Зимой в рацион полезно включить лук, чеснок, имбирь и лимон. Между тем эффективность витамина C в качестве защитника от простуды часто переоценивают.

«Эффективность просто витамина C для профилактики респираторных инфекций не доказана. Можно использовать мультикомплексные витамины, это будет более эффективно», — добавила врач.

Елена Поступаева отметила, что первое средство профилактики — это мытье рук.

«Уже давно доказано, что в основном переносчиком [инфекции] являются все-таки руки, и на поверхности респираторные вирусы сохраняются до двух недель. Мыть руки нужно тщательно, несколько раз в течение часа. Можно использовать антибактериальные гели и спреи», — сказала гость программы.

Врач напомнила и о других простых правилах для тех, кто не хочет болеть. Если вы используете маску, то менять ее нужно ежечасно, и обязательно чистыми руками. Закладывая в нос оксолиновую мазь, помните, что она не имеет противовирусного эффекта, а действует как механическая защита. Примерно тем же эффектом обладают спреи, которые аллергики используют во время цветения растений — такие средства лучше применять каждый час, чтобы вирусы не задерживались на поверхности слизистой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Разбойник ранил хабаровского почтальона ножом ради 700 рублей
В Минобороны рассказали план вывода российских войск из Сирии
Посольство России сделало заявление после теракта в Нью-Йорке
Суд в Киеве отпустил Саакашвили на свободу
О таком 20 лет назад даже не мечтали: пособия за новорожденных
Варвара Караулова хочет попросить Путина о помиловании
Трамп подписал указ о возобновлении полетов на Луну
Наследство не по средствам: кто и зачем ввел «налог на смерть»
Спорт
Хорош «зимний чемпион». Фарфан снова феерит в Петербурге Фарфан продолжает забивать. Дубль перуанца помог «Локомотиву» опять победить в Петербурге и укрепить лидерство
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Евгений Папунаишвили впервые стал отцом 36-летний Евгений Папунаишвили и его супруга Салима Бижабер впервые стали родителями
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь