Хабаровский врач: Для профилактики простуды одного витамина C мало
Специалист рассказала, как уберечь свое здоровье в сезон ОРВИ.
Специалист рассказала, как уберечь свое здоровье в сезон ОРВИ.
Эпидемия ОРВИ в Хабаровском крае пока не началась, но число заболевших растет. Чтобы защититься от инфекции, жители региона принимают витамины, едят чеснок и лимоны, запасаются оксолиновой мазью. О том, какие меры действительно помогают спастись от простуд, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала
«Если у нас адекватное питание, содержащее достаточное количество витаминов, клетчатки, белков (белки — это как раз те антитела, которые защищают нас от респираторных инфекций), то иммунитет будет работать нормально. Он сможет справиться с теми опасностями, которые есть в респираторный период. Дополнительных медикаментов не требуется. Тем более [все препараты] должен назначать лечащий врач», — отметила Елена Поступаева.
Зимой в рацион полезно включить лук, чеснок, имбирь и лимон. Между тем эффективность витамина C в качестве защитника от простуды часто переоценивают.
«Эффективность просто витамина C для профилактики респираторных инфекций не доказана. Можно использовать мультикомплексные витамины, это будет более эффективно», — добавила врач.
«Уже давно доказано, что в основном переносчиком [инфекции] являются
Врач напомнила и о других простых правилах для тех, кто не хочет болеть. Если вы используете маску, то менять ее нужно ежечасно, и обязательно чистыми руками. Закладывая в нос оксолиновую мазь, помните, что она не имеет противовирусного эффекта, а действует как механическая защита. Примерно тем же эффектом обладают спреи, которые аллергики используют во время цветения растений — такие средства лучше применять каждый час, чтобы вирусы не задерживались на поверхности слизистой.