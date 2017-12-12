Более 1200 приморских сирот обрели семью в 2017 году

В целях профилактики сиротства и устройства детей, лишенных родительской заботы и тепла, в семьи в регионе с 2015 года реализуется социальный проект «Дети Приморья». Он объединил усилия власти, бизнеса, общества и СМИ для помощи детям из центров содействия семейному устройству.

В рамках проекта «Дети Приморья» в этом году запланировано множество мероприятий для детей, в том числе мастер-классы и встречи с интересными людьми.