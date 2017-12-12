Как Хабаровск пережил бурю и когда город очистят от снега
Мощный циклон покинул регион и ушел в сторону Сахалина.
Мощный циклон покинул регион и ушел в сторону Сахалина.
На Хабаровск вчера обрушилась первая в этом году сильная метель. Скорость ветра достигала 22 метров в секунду, порывы гоняли снег по городу,
— Только в центре города сейчас ждут такси 320 человек. А свободно
— Что же творится с общественным транспортом? Сейчас вечером его почти нет! А еще и отменили последние маршруты 56 и 18, а ведь в магазинах многие работают до 22.00 часов. Как
С занятиями в школах дела обстоят интереснее. Вчера дети пошли на уроки, многих отпустили домой пораньше (прямиком в бурю), а сегодня, когда метель прошла и небо стало ясным, во всех 72 школах Хабаровска занятия отменили.
— Вчера утром все было хорошо, только днем началась метель, — объяснил Вячеслав Савкин, начальник отдела общего образования администрации Хабаровска. — Лично я добрался до работы нормально. Необходимости отменять занятия в школах не было. Рекомендация директорам образовательных учреждений от регионального МЧС о том, что детям не стоит идти в школу, пришла только вчера. В связи с этим сегодня уроки и отменили.
На трассе «Хабаровск — Владивосток» днем случилось серьезное ДТП: пассажирский автобус на заснеженной трассе врезался в грузовик. По уточненным данным, в аварии пострадали 13 человек.
— В медицине катастроф нам сообщили, что семерых человек госпитализировали. Врачи оказывают им помощь. Остальных людей отпустили на амбулаторное лечение, — рассказала корреспонденту «КП» в Хабаровске Екатерина Потворова, сотрудник
После происшествия, в 14.00 часов для автобусов закрыли трассу на Владивосток, в 16.30 общественный транспорт перестали пускать в
КОГДА УБЕРУТ СНЕГ.
Этой ночью на дорогах города работало 35 единиц спецтехники, сейчас снег убирают и вывозят силами 74 машин. К вечеру коммунальные службы планируют привести в порядок хотя бы те дороги, по которым ходят автобусы.
— К вечеру, думаю, уже полностью будут расчищены дороги по основным маршрутам общественного транспорта. По мере освобождения будем заниматься и другими дорогами. Площадки для вывоза снега есть почти в каждом районе города, — говорит Дмитрий Панащатенко, заместитель начальника отдела дорог и внешнего благоустройства администрации. — О том, когда работы по расчистке снега завершатся, говорить рано. Техника может выйти из строя. Такое уже было. Что уж говорить, если у нас автобусы горят через день.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
Хабаровчане могут выдохнуть — циклон от нас ушел на Сахалин, затем он проследует на Камчатку. По предварительным прогнозам синоптиков, до среды следующей недели ухудшения погодных условий не ожидается.
— Остатки циклона будут влиять на характер погоды, поэтому 13 и 14 декабря на южных территориях края, в том числе и в Хабаровске, будет -13−18 в ранние, утренние часы и -10−15 днем, — сообщила корреспонденту «КП"-Хабаровск» Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометцентра.
А вот с 15 декабря температура воздуха пойдет на спад. В регионе ожидаются мороз: -23 -32 градусов ночью и от -15 -22 днем.