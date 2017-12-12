Как Хабаровск пережил бурю и когда город очистят от снега

На Хабаровск вчера обрушилась первая в этом году сильная метель. Скорость ветра достигала 22 метров в секунду, порывы гоняли снег по городу, из-за чего видимость на улицах практически свелась к нулю. Как результат, многочисленные аварии с пострадавшими, задержки транспорта, который и будние-то не всегда приходит вовремя, и безнадежные попытки вызвать такси, водители которых не решались выезжать в такую погоду.

— Только в центре города сейчас ждут такси 320 человек. А свободно всего-то 11 машин, — рассказал таксист, который чудом приехал к нам в вечер понедельника. — Разумеется, в такую погоду никто гробить свой автомобиль не хочет.

Многие работодатели вчера пожалели своих сотрудников и отпустили их домой пораньше, впрочем, это время большинство хабаровчан провели на автобусных остановках. Далеко не весь транспорт преодолевал подъемы, многие автобусы просто стояли на «аварийке» по обочинам.

— Что же творится с общественным транспортом? Сейчас вечером его почти нет! А еще и отменили последние маршруты 56 и 18, а ведь в магазинах многие работают до 22.00 часов. Как домой-то добираться? — недоумевает Антонина, читательница «КП».

С занятиями в школах дела обстоят интереснее. Вчера дети пошли на уроки, многих отпустили домой пораньше (прямиком в бурю), а сегодня, когда метель прошла и небо стало ясным, во всех 72 школах Хабаровска занятия отменили.

— Вчера утром все было хорошо, только днем началась метель, — объяснил Вячеслав Савкин, начальник отдела общего образования администрации Хабаровска. — Лично я добрался до работы нормально. Необходимости отменять занятия в школах не было. Рекомендация директорам образовательных учреждений от регионального МЧС о том, что детям не стоит идти в школу, пришла только вчера. В связи с этим сегодня уроки и отменили.

Напомним, что прогноз погоды региональное управление МЧС распространило еще в минувшее воскресенье, и в нем то, что все мы видели на улицах города, было подробно расписано. Однако, дети пошли в школу, а междугородние автобусы вышли на трассы, и происшествия не заставили себя ждать.

На трассе «Хабаровск — Владивосток» днем случилось серьезное ДТП: пассажирский автобус на заснеженной трассе врезался в грузовик. По уточненным данным, в аварии пострадали 13 человек.

— В медицине катастроф нам сообщили, что семерых человек госпитализировали. Врачи оказывают им помощь. Остальных людей отпустили на амбулаторное лечение, — рассказала корреспонденту «КП» в Хабаровске Екатерина Потворова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

После происшествия, в 14.00 часов для автобусов закрыли трассу на Владивосток, в 16.30 общественный транспорт перестали пускать в Комсомольск-на-Амуре, а сегодня утром региональное управление МЧС сообщило о прекращении сообщения с Биробиджаном.

КОГДА УБЕРУТ СНЕГ.

Этой ночью на дорогах города работало 35 единиц спецтехники, сейчас снег убирают и вывозят силами 74 машин. К вечеру коммунальные службы планируют привести в порядок хотя бы те дороги, по которым ходят автобусы.

— К вечеру, думаю, уже полностью будут расчищены дороги по основным маршрутам общественного транспорта. По мере освобождения будем заниматься и другими дорогами. Площадки для вывоза снега есть почти в каждом районе города, — говорит Дмитрий Панащатенко, заместитель начальника отдела дорог и внешнего благоустройства администрации. — О том, когда работы по расчистке снега завершатся, говорить рано. Техника может выйти из строя. Такое уже было. Что уж говорить, если у нас автобусы горят через день.

Со дворами дела обстоят сложнее, в этом случае за уборку снега отвечают управляющие компании. По действующим в Хабаровске правилам, коммунальщики должны очистить придомовые территории в течение 12 часов после прекращения осадков. Но это по правилам, на деле же процесс может занять куда больше времени. Подтверждение тому — сотни предупреждений, которые коммунальщики города успели получить за эту зиму. Единственное, чем сами жильцы могут помочь процессу уборки, это отказаться от парковки автомобилей во дворах.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.

Хабаровчане могут выдохнуть — циклон от нас ушел на Сахалин, затем он проследует на Камчатку. По предварительным прогнозам синоптиков, до среды следующей недели ухудшения погодных условий не ожидается.

— Остатки циклона будут влиять на характер погоды, поэтому 13 и 14 декабря на южных территориях края, в том числе и в Хабаровске, будет -13−18 в ранние, утренние часы и -10−15 днем, — сообщила корреспонденту «КП"-Хабаровск» Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометцентра.