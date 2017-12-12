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05:56 (мск), источник: VLADNEWS

Ио главы Владивостока проверил качество уборки городских дорог

Штаб по ликвидации последствий снегопада продолжает работу в администрации города.

Источник: VLADNEWS

В администрации Владивостока продолжает работу штаб по ликвидации последствий снегопада под руководством исполняющего обязанности главы Владивостока Алексея Литвинова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

11 декабря Алексей Литвинов в ходе инспекционного объезда городских территорий осмотрел качество уборки городских дорог в разных районах краевой столицы, а также тротуаров, лестниц, остановочных пунктов. В ходе поездки были отмечены как территории, где дорожные службы провели работу наиболее качественно, так и проблемные участки. Обсуждались также вопросы, требующие координации городских служб.

На предстоящую ночь, когда спадет дорожный трафик, запланирован большой объем работ. Так, принято решение, что снегоуборочная техника выйдет на дороги в районе Змеинки, бухт Тихая и Патрокл, Дальхимпрома и других отдаленных территорий.

Напомним, уборка городских территорий и ликвидации последствий снегопада ведется в круглосуточном режиме. На дорогах Владивостока работает более 80 единиц снегоуборочной техники трактора-щетки, пескоразбрасыватели, машины по распределению жидкого химреагента, снегопогрузчики.

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