Ио главы Владивостока проверил качество уборки городских дорог

Источник: VLADNEWS

В администрации Владивостока продолжает работу штаб по ликвидации последствий снегопада под руководством исполняющего обязанности главы Владивостока Алексея Литвинова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

11 декабря Алексей Литвинов в ходе инспекционного объезда городских территорий осмотрел качество уборки городских дорог в разных районах краевой столицы, а также тротуаров, лестниц, остановочных пунктов. В ходе поездки были отмечены как территории, где дорожные службы провели работу наиболее качественно, так и проблемные участки. Обсуждались также вопросы, требующие координации городских служб.

На предстоящую ночь, когда спадет дорожный трафик, запланирован большой объем работ. Так, принято решение, что снегоуборочная техника выйдет на дороги в районе Змеинки, бухт Тихая и Патрокл, Дальхимпрома и других отдаленных территорий.