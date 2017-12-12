Программа празднования Нового года-2018 в Новосибирске

В 2018 году Новосибирску исполняется 125 лет, в связи с этим все новогодние гуляния посвящены грядущей круглой праздничной дате. Основной площадкой праздника станет площадь Ленина. Главный каток в этом году перенесли в Центральный парк, что позволило продлить время работы. Зато на площади Ленина останутся ледяной бар и лабиринт, традиционные снежные скульптуры и огромная елка. С 21 декабря елки откроются и в остальных районах города.

Программа городских мероприятий

15 декабря, 16.30 — торжественное открытие ледового катка в ПКиО «Центральный» (ул. Мичурина, 8). Каток будет работать ежедневно с 11.00 до 22.00. Для горожан организуют прокат коньков, теплую раздевалку, а также мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.

20 декабря, 17.00 — торжественное открытие новогодней елки на площади Калинина.

22 декабря, 16.30 — начало работы городка на площади Ленина (включая территорию Первомайского сквера, ул. Ленина на участке от Красного проспекта до ул. Советской).

23 декабря, 12.00 — открытие кинорезиденции Деда Мороза в ККК им. В. В. Маяковского (Красный проспект, 15).

25 декабря, 18.00 — официальное торжественное открытие городка на площади имени Ленина с праздничной культурно-массовой программой.

30 декабря, 17.00 — на Михайловской набережной состоится открытие ледового городка, темой экспозиции стали русские народные сказки.

31 декабря, с 23 часов до 3 часов 1 января — в Новогоднем городке на площади имени Ленина состоится празднование Нового года-2018. Новосибирцев поздравят руководители города и области. Традиционно пройдут народные гуляния, будут организованы культурно-развлекательная программа, а также праздничный салют.

4 января 2018 года на площадке перед Новосибирским государственным краеведческим музеем (Красный проспект, 23) откроется XVIII Сибирского фестиваля снежной скульптуры. Закрытие и подведение итогов — 8 января в 14.00 на площади имени Ленина.

7 января, 12.00 — праздничная программа «Рождество» в новогоднем городке на площади имени Ленина. Здесь будет работать выставка-ярмарка «ДоброДар», а также состоится подведение итогов конкурса «Рождественский вертеп». В 18.00 в ПКиО «Центральный» — праздничная программа «Рождественские колядки» (ул. Мичурина, 8).

Программа мероприятий по районам

Центральный округ (Железнодорожный, Заельцовский, Центральный)

16, 17, 20, 23, 24, 29, 31 декабря, 1, 8 января в 18.00 — вечерняя развлекательная программа с ди-джеями радиостанции «Европа-плюс», ПКиО «Центральный», ул. Мичурина, 8.

17, 23, 24, 30 декабря в 13.00 — групповые занятия на катке с тренером по фигурному катанию, ПКиО «Центральный», ул. Мичурина, 8.

18, 21, 25, 28 декабря в 19.00 — развлекательная программа на льду «Зима в подарках», ПКиО «Центральный», ул. Мичурина, 8.

23 декабря в 14.00 — игровая программа «Новогоднее путешествие в сказку», ПКиО «Заельцовский», ул. Парковая, 88.

23, 24, 30 декабря в 15.00 — семейная развлекательная программа «Фабрика волшебства», ПКиО «Центральный», ул. Мичурина, 8.

30 декабря в 15.00 — игровая программа «Волшебный лес», ПКиО «Заельцовский», ул. Парковая, 88.

31 декабря в 22.00 — «С новым годом, земляки!», ПКиО «Центральный», ул. Мичурина, 8.

1, 2, 7, 8 января в 15.00, 3 и 6 января в 16.00 — детская игровая программа «125 новогодних желаний», ПКиО «Центральный», ул. Мичурина, 8.

3 января в 14.00 — игровая программа «В гостях у сказки», ПКиО «Заельцовский», ул. Парковая, 88.

3 января в 15.00, 6 и 8 января в 13.00 — спортивная программа «Час спорта», ПКиО «Центральный», ул. Мичурина, 8.

5 января в 14.00 — игровая программа «В поисках новогодней звезды», ПКиО «Заельцовский», ул. Парковая, 88.

7января в 14.00 — концертно-игровая программа «Рождественский переполох», ПКиО «Заельцовский», ул. Парковая, 88.

13 января в 14.00 — игровая программа «Старый Новый год», ПКиО «Заельцовский», ул. Парковая, 88.

Дзержинский район

15 декабря — новогодняя выставка-викторина «Тайны зимней новогодней сказки», библиотека им. И. С. Тургенева, проспект Дзержинского, 79, в течение дня.

22 декабря в 16.00 — флешмоб «Парад Дедов Морозов», администрация Дзержинского района, проспект Дзержинского, 16 (площадь).

22 декабря в 17.00 — праздничный концерт на главной сцене ПКиО «Березовая роща», ул. Планетная, 53.

23 декабря в 15.00 — праздничное новогоднее мероприятие «Елка искрами сияет, всех на праздник собирает!». Открытие елки на малой площади ПКиО «Березовая роща», ул. Планетная, 53.

24 декабря в 14.00 — развлекательная программа «Вечеринка от снежинки», ПКиО «Березовая роща», ул. Планетная, 53.

Калининский район

21 декабря в 17.30 — новогодние краеведческие посиделки «Щедра талантами родная сторона», библиотека им. М. Ю. Лермонтова, ул. Объединения, 11.

23 декабря в 14.00 — мастер-класс «Новогодний серпантин», библиотека им. А. М. Волкова, ул. Объединения, 39.

24 декабря в 14.00 — мастер-класс «Твори, выдумывай, пробуй», библиотека им. А. М. Волкова, ул. Объединения, 39.

24 декабря в 14.00 — открытие новогодней елки, театрализованная программа «Новогодние огни приглашают в сказку», ПКиО «Сосновый бор», ул. Учительская, 49.

25 декабря в 16.30 — праздник «Огни новогодней елки», библиотека им. А. М. Волкова, ул. Объединения, 39.

26 декабря в 11.00 — праздничное путешествие «Новогодний библиотур», библиотека им. братьев Гримм, ул. Курчатова, 37.

26 декабря в 12.20 — игровая программа «Новогодние забавы», библиотека им. М. Горького, ул. Магистральная, 7.

26 декабря в 16.30 — праздник «Маленькой елочке хорошо в лесу», библиотека им. А. М. Волкова, ул. Объединения, 39.

27 декабря в 16.00 — открытие районной новогодней елки, Нижняя зона сквера по ул. 25 лет Октября.

28 декабря в 12.00 — праздничные посиделки «Пусть Новый год несет удачу!», библиотека им. М. Горького, ул. Магистральная, 7.

3 января в 13.00 — развлекательная программа «Здравствуй, здравствуй Новый год!», ПКиО «Сосновый бор», ул. Учительская, 49.

4 января в 12.00 — музыкальная игровая программа для детей «Наш веселый Новый год!», ПКиО «Сосновый бор», ул. Учительская, 49.

4 января в 12.00 — конкурс «Снежные загадки», библиотека им. Л. А. Кассиля, пос. Пашино, ул. Новоуральская, 33.

5 января в 12.00 — семейная конкурсно-игровая программа «Снегурочка приглашает», ПКиО «Сосновый бор», ул. Учительская, 49.

7 января в 12.00 — праздничная программа «Под сиянием Рождественской звезды», ПКиО «Сосновый бор», ул. Учительская, 49.

9 января в 12.00 — рассказ-беседа «История новогодней открытки», библиотека им. Л. А. Кассиля, пос. Пашино, ул. Новоуральская, 33.

Кировский район

С 25 декабря по 2 января в 11.00 — новогодний радиоконцерт (песни из кинофильмов, стихи, поздравления с Новым годом), ПКиО «Бугринская Роща», ул. Зорге, 47, ул. Саввы Кожевникова, 39.

25 декабря в 12.00 — тематическая программа «Послание Деда Мороза», ПКиО «Бугринская роща», ул. Зорге, 47.

26 декабря в 16.00 — праздничная программа «Новогодний огонек», посвященная открытию районной елки, ПКиО «Бугринская роща», ул. Зорге, 47/2.

26 декабря в 16.00 — тематическая программа «Волшебное приключение», ПКиО «Бугринская роща», ул. Саввы Кожевникова, 39.

30 декабря в 16.00 — праздничная программа «Диско-маскарад», ПКиО «Бугринская роща», ул. Саввы Кожевникова, 39.

3 января в 13.00 — спортивная программа «Старты на снегу», ПКиО «Бугринская роща», ул. Зорге, 47.

3 января в 16.00 — спортивная программа «Новогодние забавы», ПКиО «Бугринская роща», ул. Саввы Кожевникова, 39.

4 января в 16.00 — тематическая программа «Чудесный праздник Новый год!», ПКиО «Бугринская роща».

5 января в 16.00 — семейная конкурсная программа «Ледовый дворец» на лучшую снежную фигуру, ПКиО «Бугринская роща», ул. Саввы Кожевникова, 39.

6 января в 13.00 — квест-игра «Волшебный мешок Деда Мороза», ПКиО «Бугринская роща».

7 января в 17.00 — тематическая программа «Пришла Коляда, отворяй ворота!», посвященная Рождеству Христову, ПКиО «Бугринская роща».

7 января в 16.00 — тематическая программа «Рождественская феерия», посвященная Рождеству Христову, ПКиО «Бугринская роща».

8 января в 16.00 — спортивная программа «Хоккей с метлами», ПКиО «Бугринская роща».

Ленинский район

21 декабря в 16.00 — торжественное открытие районного новогоднего елочного городка, ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

26 декабря в 18.00 — праздничная поздравительная программа «Сказка на льду», ул. Новосибирская, 20, хоккейная коробка.

30 декабря в 10.00 — новогодний турнир по хоккею с шайбой среди дворовых команд Ленинского района, ул. Костычева, 6 (хоккейная коробка).

1 января в 17.00 — театрализованная игровая программа «Новогодний серпантин», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

1 января в 18.00 — Новогодняя молодежная дискотека «А мы такие зажигаем», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

3 января в 17.00 — театрализованная игровая программа «Дед Мороз и веселья воз», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

3 января в 18.00 — новогодняя молодежная дискотека «А мы такие зажигаем», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

4 января в 17.00 — театрализованная игровая программа «Шуба, валенки бегут, а калоши отстают», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

4 января в 18.00 — новогодняя молодежная дискотека «А мы такие зажигаем», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

5 января в 17.00 — театрализованная игровая программа «В гостях у Метелицы», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

5 января в 18.00 — танцевальная молодежная программа «А мы такие зажигаем», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

6 января в 17.00 — театрализованная игровая программа «Пришла коляда», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

6 января в 18.00 — танцевальная молодежная программа «А мы такие зажигаем», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

7 января в 12.00 — рождественский турнир по хоккею с шайбой среди дворовых команд микрорайона, ул. Костычева, 6 (хоккейная коробка).

7 января в 17.00 — театрализованная игровая программа «Чудеса на Рождество», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

7 января в 18.00 — молодежная танцевальная программа «А мы такие зажигаем», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

8 января в 17.00 — театрализованная игровая программа «Новый год счастливым будет!», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

8 января в 18.00 — молодежная танцевальная дискотека «А мы такие зажигаем», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

9 января в 11.00 — музыкальная радиопрограмма «Новогодний хоровод», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

14 января в 11.00 — музыкальная радиопрограмма «Старый Новый год», ПКиО им. С. М. Кирова, ул. Станиславского, 1а.

Октябрьский район

25 декабря в 15.00 — открытие районной елки, центр «Юниор», ул. Кирова, 44/1.

26 декабря в 13.00 — игра «В снежном царстве, морозном государстве», библиотека им. Б. Богаткова, ул. Никитина, 70.

26 декабря в 14.00 — новогоднее конфетти «Странствия новогодней елки», библиотека им. И. Лаврова, ул. Стофато, 1а.

27 декабря в 17.00 — праздник «Как встречают Новый год люди всех земных широт», библиотека им. Н. Гарина-Михайловского, ул. Кирова, 321.

28 декабря в 12.00 — развлекательная программа «Дед Мороз и все-все. Ура, каникулы!», библиотека им. М. Пришвина, ул. Коммунстроевская, 200.

10 января в 12.00 — праздник «Рождество приходит в дом», библиотека им. Н. Гарина-Михайловского, ул. Кирова, 321.

11 января в 10.00 — литературная беседа «Расскажи, Снегурочка!» по новогодним сказкам с элементами викторины, библиотека им. М. Пришвина, ул. Коммунстроевская, 200.

11 января в 16.00 — вечер при свечах «Рождественские гадания», библиотека им. Б. Богатова, ул. Никитина, 70.

12 декабря в 12.00 — мастер-класс «Рождества волшебные мгновения», библиотека им. И. Лаврова, ул. Стофато, 1а.

12 декабря в 12.00 — игровая программа «Под чистым снегом Рождества», библиотека им. Т. Шевченко, ул. Большевистская, 175/1.

18 января в 14.00 — святочные посиделки «Настали Святки, то-то радость!», библиотека им. М. Пришвина, ул. Коммунстроевская, 200.

Первомайский район

26 января в 14.00 — новогоднее ассорти «Новый год отметим вместе танцем, юмором и песней!», библиотека им. И. А. Крылова, ул. 4-я Пятилетка, 28-а.

26 января в 14.00 — праздничная новогодняя программа-конфетти «Дед Мороз читает книгу», библиотека им. А. И. Куприна, ул. Узорная, 8.

26 января в 15.00 — новогодний микс «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год», библиотека им. М. А. Светлова, ул. Маяковского, 4.

27 декабря в 17.00 — открытие районной елки, ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

28 декабря в 12.00 — новогодняя программа «Наша елка всех зовет в новогодний хоровод», библиотека семейного чтения им. Володи Дубинина, ул. Первомайская 114.

1 января в 14.00 — новогодние и рождественские программы, ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

1 января в 16.00 — молодежная новогодняя дискотека «Новый год -2018», ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

2 января в 14.00 — игротека по сюжетам уральских сказок П. П. Бажова, ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

2 января в 16.00 — молодежная новогодняя дискотека «Новый год-2018», ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

3 января в 14.00, 15.00 — развлекательная программа «Снежный каламбур», ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

4 января в 12.00 — праздничная игровая программа, ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

4 января в 16.00 — молодежная новогодняя дискотека «Новый год-2018», ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

5 января в 12.00 — новогодние забавы у районной елки, игровая развлекательная программа «Забавы от Любавы Платоновны», ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

5 января в 16.00 — молодежная новогодняя дискотека «Новый год-2018», ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

6 января в 12.00 — развлекательная программа «Рождественский сочельник», ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

6 января в 16.00 — молодежная новогодняя дискотека «Новый год-2018», ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

7 января в 16.00 — молодежная новогодняя дискотека «Новый год-2018», ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

8 января в 14.00 — игровая развлекательная программа «Зимняя кутерьма», ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

8 января в 16.00 — молодежная новогодняя дискотека «Новый год-2018», ПКиО «Первомайский», ул. Маяковского, 5а.

17 января в 14.00 — новогодняя программа «Это чудо — Рождество!», библиотека им. К. И. Чуковского, ул. Шмидта, 3.

Советский район

16 декабря в 16.00 — театрализованная концертно-игровая программа «Скоро, скоро Новый год!», ДК «Академия», ул. Ильича, 4.

17 декабря в 17.00 — открытие елки микрорайона ОбьГЭС, ДК «Приморский», ул. Молодости, 15.

24 декабря в 13.00 — открытие елки и снежного городка «Здравствуй, здравствуй Новый год», фестиваль снеговиков, ПКиО «У моря Обского», ул. Софийская, 15.

24 декабря в 17.00 — уличная новогодняя программа «ПроХвост Шарикоff», ДМ «Маяк», ул. Русская, 1а.

26 декабря в 18.00 — праздничная новогодняя программа «Забавы у новогодней елки», территория около магазина «Солнышко», ул. Варшавская, 12.

5 января в 12.00 — уличная игровая программа «С Дедом Морозом в Новый год», уличная площадка ЦМД «Левобережье», СП МЦ «Факел», ул. Ветлужская, 28а.

7 января в 13.00 — праздничная уличная программа «А у нас на дворе Рождество!», дворовая территория ЦМД «Левобережье», ул. Энгельса, 17.