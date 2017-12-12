В Перми выбрали школьников, которые 14 декабря зажгут огни на главной ёлке

Источник: РИА "Новости"

Стали известны имена трёх школьников, которые зажгут огни на главной ёлке Перми. Их выбрали путём голосования в одной из групп в социальной сети.

Как рассказали в администрации города, за почётное право боролись 17 талантливых школьников из Перми в возрасте до 15 лет.

«Среди них — спортсмены, победители и призёры предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Большая часть ребят занимает лидирующие позиции в рейтинге проекта “Золотой резерв”. Участники написали эссе о себе, своих достижениях, мечтах и планах», — сообщили в администрации Перми.

В результате больше всего голосов набрали победитель и призёр соревнований по каратэ Ярослав Ожгибесов (лицей № 3), победительница и призёр чемпионатов мира, Европы и России по черлидингу Екатерина Верзакова (школа № 32) и победитель и призёр международных и всероссийских творческих конкурсов Дмитрий Селиванов (лицей № 9).