Пробки в утреннем заснеженном Омске достигли 7 баллов
Самое суровое испытание предстоит омичам, которые едут в центр через Ленинградский мост и через Красный Путь.
Самое суровое испытание предстоит омичам, которые едут в центр через Ленинградский мост и через Красный Путь.
Сегодня, 12 декабря, утреннюю обстановку на дорогах Омска сервис «Яндекс. Пробки» оценивает на 7 баллов из 10 возможных. Сервис зафиксировал и многочисленные автоаварии в разных частях города.
Выпавший за ночь снег превратил для омичей путешествие на работу или на учёбу в настоящий квест. В центр трудно добраться со всех концов города. Но тяжелее всего придётся тем, кто едет через Ленинградский мост: пробка начинается ещё на кольцевой развязке и тянется до перекрёстка с улицей Масленникова. Другая «дорога скорби» — Красный Путь: затор растянулся от телецентра до Берёзовой, а до КДЦ «Маяковский» движение затруднено.
Парализованы пробками метромост, проспекты Королёва и Карла Маркса, улицы Герцена, Фрунзе, Интернациональная, Кирова, Богдана Хмельницкого, Хабаровская, 4-я Транспортная, Новокирпичная. Есть небольшие заторы даже в некоторых микрорайонах.