Пробки в утреннем заснеженном Омске достигли 7 баллов

Выпавший за ночь снег превратил для омичей путешествие на работу или на учёбу в настоящий квест. В центр трудно добраться со всех концов города. Но тяжелее всего придётся тем, кто едет через Ленинградский мост: пробка начинается ещё на кольцевой развязке и тянется до перекрёстка с улицей Масленникова. Другая «дорога скорби» — Красный Путь: затор растянулся от телецентра до Берёзовой, а до КДЦ «Маяковский» движение затруднено.