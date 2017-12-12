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07:11 (мск), источник: Nur.kz

Алматинцев просят не паниковать при звуке сирен

В Алматы сегодня, 12 декабря, состоится проверка готовности средств оповещения населения с включением сирен. Горожан просят не паниковать, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

По информации ДЧС, в ходе республиканского учения «Қоңыс-2017» на тему: «Подготовка органов управления, сил и средств гражданской защиты к действиям по проведению эвакуации населения города Алматы на случай возникновения разрушительных природных чрезвычайных ситуаций», Департаментом 15.00 часов для подачи сигнала «Внимание всем!» будут задействованы сирены оповещения.

«Практические мероприятия будут проведены на двух учебных точках, одной из которых является общеобразовательная школа № 93 Бостандыкского района, где будут отработаны элементы развертывания сборного эвакуационного пункта (СЭП), будет развернут подвижный пункт управления ДЧС Алматы, регистрация эвакуируемого населения, а также условная отправка населения автомобильным транспортом в безопасные районы Алматинской области.

Кроме того, на станции ЖД вокзала Алматы-2 Департаментом будет отработан элемент отправки эвакуируемого населения железнодорожным транспортом в Жамбылскую и Карагандинскую области, — говорится в сообщении.

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