На трассе М-5 восстановили движение после аварии
Накануне вечером было возобновлено движение на 1642 дороги «Москва — Челябинск», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Накануне вечером было возобновлено движение на 1642 дороги «Москва — Челябинск», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Как сообщалось ранее, на участке федеральной трассы М-5 в
В результате аварии пострадали два водителя. На место происшествия выезжала
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.