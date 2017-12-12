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08:33 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На трассе М-5 восстановили движение после аварии

Накануне вечером было возобновлено движение на 1642 дороги «Москва — Челябинск», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Источник: AP 2017

Как сообщалось ранее, на участке федеральной трассы М-5 в Катав-Ивановском районе произошло ДТП с участием семи большегрузных машин.

В результате аварии пострадали два водителя. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.

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