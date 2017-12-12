В ноябре предприятия стали загрязнять воздух Омска другими веществами

По сравнению с октябрём состояние атмосферы в Омске улучшилось. Если в октябре уровень загрязнения воздуха был высоким, то в ноябре он стал повышенным.

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы докладывает: предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ была превышена в трёх округах. В Советском округе фиксировались выбросы хлороводорода и этилбензола, в Ленинском — хлороводорода и аммиака, в Центральном — хлороводорода. Сероводород и пыль, характерные для лета и начала осени, покинули Омск.

Обь-Иртышское УГМС перестало публиковать конкретные цифры о содержании вредных веществ в атмосфере. Однако ведомство называет даты, когда из-за погодных условий в атмосфере накапливались вредные примеси: 2, 24, 28 и 30 ноября.