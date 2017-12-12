Ирек Ялалов высказался о выходке 16-летнего руфера, который залез на Телецентр в Уфе

«В Уфе становится популярным экстремальное развлечение — руфинг. Понятно, что движет этими молодыми людьми», — сказал сити-менеджер. «Это все ложно. Все мы помним случаи на прошлой неделе, когда два руфера в России и в Китае разбились, хотя они были профессионалами своего жанра».

«Не знаю, как он туда попал. Это вопрос к руководству», — высказался Ирек Ялалов о видеоролике, на котором молодой человек забрался на Телецентр.

Мэр поручил владельцам и руководству всех высотных объектов поработать над ограничением доступа к крышам. Всем охранным организациям он также поручил провести работу в этом направлении.

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Для иллюстрации опасности данного экстремального увлечения, он вспомнил случай из своего прошлого, когда на ныне снесенные 200-метровые вышки Коминтерна, которые были в Уфе до 2007 года, залезли несколько подростков.