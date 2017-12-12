Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Захарова ответила на слова МИД Франции о присвоении победы над ИГ
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Начес и мини: Синди Кроуфорд примерила дерзкие образы
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Российские подлодки способны появиться у США «без предупреждения»
«Это не Путин»: украинцы говорят о коррупции
Полина Гагарина в ярком мини-платье удивила поклонников
Анджелина Джоли в шляпе и странных тапках пришла на рынок (фото)
Буре поделился кадрами дорогого интерьера дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8На Бали проснулся вулкан Агунг
07:09 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов высказался о выходке 16-летнего руфера, который залез на Телецентр в Уфе

На оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов упомянул случай, когда 16-летний руфер забрался на Телецентр.

«В Уфе становится популярным экстремальное развлечение — руфинг. Понятно, что движет этими молодыми людьми», — сказал сити-менеджер. «Это все ложно. Все мы помним случаи на прошлой неделе, когда два руфера в России и в Китае разбились, хотя они были профессионалами своего жанра».

«Не знаю, как он туда попал. Это вопрос к руководству», — высказался Ирек Ялалов о видеоролике, на котором молодой человек забрался на Телецентр.

Мэр поручил владельцам и руководству всех высотных объектов поработать над ограничением доступа к крышам. Всем охранным организациям он также поручил провести работу в этом направлении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для иллюстрации опасности данного экстремального увлечения, он вспомнил случай из своего прошлого, когда на ныне снесенные 200-метровые вышки Коминтерна, которые были в Уфе до 2007 года, залезли несколько подростков.

По словам Ялалова, здоровью школьников был нанесен ущерб из-за опасной для здоровья аппаратуры, установленной на таких объектах. «Скорее всего, папами они уже никогда не станут. Вы понимаете, о чем я. Надеюсь у подростка, который залез на Телецентр, в личной жизни все будет хорошо», — высказался глава администрации города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Башкирская содовая компания готова инвестировать в Крым в обмен на шихан Торатау
В Башкирии силовики обогнали бюджетников по взяткам
В Минобороны рассказали план вывода российских войск из Сирии
Посольство России сделало заявление после теракта в Нью-Йорке
Суд в Киеве отпустил Саакашвили на свободу
О таком 20 лет назад даже не мечтали: пособия за новорожденных
Варвара Караулова хочет попросить Путина о помиловании
Трамп подписал указ о возобновлении полетов на Луну
Наследство не по средствам: кто и зачем ввел «налог на смерть»
Спорт
Хорош «зимний чемпион». Фарфан снова феерит в Петербурге Фарфан продолжает забивать. Дубль перуанца помог «Локомотиву» опять победить в Петербурге и укрепить лидерство
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Евгений Папунаишвили впервые стал отцом 36-летний Евгений Папунаишвили и его супруга Салима Бижабер впервые стали родителями
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь