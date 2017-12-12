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10:08 (мск), источник: Volga News

Меняется расписание грузопассажирской переправы до Рождествено

С 13 декабря паром, обслуживающий маршрут между Октябрьским спуском и Рождествено, будет ходить по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресениям.

В 6:00 и 14:30 судно будет отчаливать от Рождествено, а в 8:00 и 16:00 — от Октябрьского спуска.

Кроме того, грузопассажирское судно будет ходить по измененному расписанию 15 декабря.

От Рождествено паром отчалит в 6:00, 9:00 и 11:30, а от пристани Октябрьского спуска — в 8:00, 13:00 и 16:00.

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