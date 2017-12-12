Меняется расписание грузопассажирской переправы до Рождествено
С 13 декабря паром, обслуживающий маршрут между Октябрьским спуском и Рождествено, будет ходить по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресениям.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
С 13 декабря паром, обслуживающий маршрут между Октябрьским спуском и Рождествено, будет ходить по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресениям.
В 6:00 и 14:30 судно будет отчаливать от Рождествено, а в 8:00 и 16:00 — от Октябрьского спуска.
Кроме того, грузопассажирское судно будет ходить по измененному расписанию 15 декабря.
От Рождествено паром отчалит в 6:00, 9:00 и 11:30, а от пристани Октябрьского спуска — в 8:00, 13:00 и 16:00.