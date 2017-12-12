Самарцы могут бесплатно получить паспорт болельщика ЧМ-2018 по почте

Источник: Volga News

Как сообщили в пресс-службе компании, паспорт болельщика в обязательном порядке должен быть у зрителя матчей ЧМ-2018, так как этот документ необходим для прохода на стадион. Оформляется паспорт болельщика бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, с персональными данными владельца и его фотографией.

Доставка таких паспортов будет осуществляться для болельщиков бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения» по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.

Российские болельщики ЧМ-2018 могут получить отправления с вложением документа в выделенных отделениях почтовой связи в 140 городах России по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя. Важно, чтобы документ, удостоверяющий личность, совпадал при оформлении заявки на оформление паспорта болельщика и непосредственно при его получении.