Самарцы могут бесплатно получить паспорт болельщика ЧМ-2018 по почте

Как сообщили в пресс-службе компании, паспорт болельщика в обязательном порядке должен быть у зрителя матчей ЧМ-2018, так как этот документ необходим для прохода на стадион. Оформляется паспорт болельщика бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, с персональными данными владельца и его фотографией.
Доставка таких паспортов будет осуществляться для болельщиков бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения» по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.
Российские болельщики ЧМ-2018 могут получить отправления с вложением документа в выделенных отделениях почтовой связи в 140 городах России по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя. Важно, чтобы документ, удостоверяющий личность, совпадал при оформлении заявки на оформление паспорта болельщика и непосредственно при его получении.
Чтобы оформить паспорт болельщика, нужно пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. В России болельщики могут также получить паспорт в центрах выдачи. На данный момент открыты центры в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде. Вскоре откроются центры в Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно.