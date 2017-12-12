МОК объяснил пожизненное отстранение свердловского лыжника от Олимпийских игр

Соответствующий документ выложен на сайте комитета, пишет ТАСС.
Комиссия сделала вывод, что Евгений Белов был частью допинговой программы Игр-2014. Его имя фигурировало в списке «Дюшес».
При этом на контейнере с его допинг-пробой были обнаружены Т-образные царапины, которые согласно исследованиям эксперта МОК Кристофа Шампо, свидетельствуют о том, что пробы вскрывались.
Ранее МОК по решению комиссии под руководством Дениса Освальда пожизненно дисквалифицировал Белова и аннулировал его результаты с Игр-2014. На Олимпиаде в Сочи лучшим результатом Белова было 19-е место в скиатлоне.