МОК объяснил пожизненное отстранение свердловского лыжника от Олимпийских игр

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Соответствующий документ выложен на сайте комитета, пишет ТАСС.

Комиссия сделала вывод, что Евгений Белов был частью допинговой программы Игр-2014. Его имя фигурировало в списке «Дюшес».

При этом на контейнере с его допинг-пробой были обнаружены Т-образные царапины, которые согласно исследованиям эксперта МОК Кристофа Шампо, свидетельствуют о том, что пробы вскрывались.