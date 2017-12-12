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08:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинский аэропорт тестирует уникальную снегоуборочную технику

Очистка аэродрома от снега занимает не более 20 минут.

В челябинский аэропорт поступила уникальная снегоуборочная техника, с помощью которой очистка аэродрома от снега занимает не более 20 минут, сообщают в пресс-службе аэропорта.

Уникальность машины заключается в том, что ширина ее плуга шесть метров, а щетки — 4,5.

«У нас есть современные высокопроизводительные снегоуборщики, но они уже с высокой наработкой и их недостаточно для эффективной работы в сложных метеоусловиях. И даже в случае привлечения имеющейся старой техники, еще советского производства, они бы убрали эту же территорию за час. В следующем году мы рассчитываем создать высокопроизводительный парк, чтобы в зимний период мы имели возможность при любых погодных условиях быстро и качественно готовить взлетно-посадочные полосы, а самолеты могли безопасно и без задержек приземляться и улетать», — рассказывает директор по эксплуатации АО «Челябинское авиапредприятие» Алексей Слюняев.

Отметим, что в этом году парк пополнили машина для обработки багажа и грузов, комбинированная дорожная машина для всесезонного содержания приаэродромной территории, комфортабельный автобус для перевозки пассажиров и другая спецтехника.

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