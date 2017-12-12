Челябинский аэропорт тестирует уникальную снегоуборочную технику

«У нас есть современные высокопроизводительные снегоуборщики, но они уже с высокой наработкой и их недостаточно для эффективной работы в сложных метеоусловиях. И даже в случае привлечения имеющейся старой техники, еще советского производства, они бы убрали эту же территорию за час. В следующем году мы рассчитываем создать высокопроизводительный парк, чтобы в зимний период мы имели возможность при любых погодных условиях быстро и качественно готовить взлетно-посадочные полосы, а самолеты могли безопасно и без задержек приземляться и улетать», — рассказывает директор по эксплуатации АО «Челябинское авиапредприятие» Алексей Слюняев.