В Иркутской области нет гриппа

В Иркутской области не зарегистрированы случаи заболевания гриппом. Как 11 декабря 2017 года сообщило управление Роспотребнадзора по Иркутской области, сейчас в регионе отмечается неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю зарегистрировано 15026 случаев заболевания ОРВИ, из них 12444 среди детей.

По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории области среди населения преимущественно циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обращает внимание на важность обращения за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, вызывайте врача на дом. Самолечение недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача, а также соблюдать основные рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.