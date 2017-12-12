На что может рассчитывать пассажир при отмене рейса

Некоторое время назад лоукостер «Победа» заявил о приостановке с 13 декабря рейса Алматы-Самара-Москва. Временное это решение или постоянное, пока не известно. Но всем людям, купившим билеты на эти рейсы, было предложено вернуть деньги. При этом в авиакомпании умолчали, что это не единственный вариант решения проблемы.

Юрист адвокатского бюро RBL Ирина Рыжук, сама оказавшаяся в такой ситуации, пояснила, что авиакомпания обязана обеспечить перелет, если пассажир будет продолжать на этом настаивать.

Согласно нормам Гражданского кодекса РФ по договору перевозки перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением форс-мажорных обстоятельств (война, теракт, стихийное бедствие и т. д. ).

В соответствии со ст. 28 «Закона о защите прав потребителей» последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) могут быть разрешены несколькими путями. «Отказ от исполнения договора в связи с пересмотром маршрутной сети не может быть признан уважительным по смыслу положений законодательства РФ, — говорит Ирина Рыжук. — Поэтому если вы узнали, что авиакомпания отменила или перенесла рейс, то по вашему желанию она должна перебронировать билет на другое время этой же компании. Или же поручить оказание услуги третье стороне, то есть оплатить билеты другой авиакомпании. Можно приобрести билеты и самостоятельно, а потом требовать возврата средств. Но при этом не стоит забывать, что их стоимость должна быть “разумной”, то есть если первоначально билет был в “экономе”, бизнес-класс покупать не стоит».

Также при переносе рейса потребитель вправе потребовать уменьшения цены или полного возврата уплаченных средств. К слову, именно последний вариант пользуется наибольшей популярностью у авиакомпаний. А об остальных вариантах, особенно когда речь идет о привлечении третьей стороны, пользуясь юридической неосведомленностью пассажиров, перевозчики предпочитают замалчивать.

«У меня был запланирован перелет в Алматы в конце декабря, — делится своей ситуацией юрист. — Билет был куплен заранее по очень выгодной цене. Когда я обратилась на горячую линию «Победы», мне просто предложили вернуть деньги, еще заявив при этом, что и их можно не получить, если сейчас откажусь. Но это нарушение моих прав, и я потребовала обеспечить мне перелет услугами другой авиакомпании, что стоит в несколько раз дороже, так как лететь придется через Москву. Предварительно в «Победе» на это согласились, но официальных подтверждений от «Аэрофлота», который теперь выступает перевозчиком, нет. В любом случае я полечу, но если придется снова покупать билеты, то возврат их стоимости я буду требовать через суд. А вместе с ней и неустойки и штрафы, которые возникнут, если компания нарушит закон «О защите прав потребителей».