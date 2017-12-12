Экспертиза показала, что за вода течет из самарских колонок

Отбор проб.

За последние годы уровень проб некачественной воды из самарских водопроводов значительно снизился. По данным самарского Роспотребнадзора, доля несоответствия питьевой воды из разводящих водопроводных сетей с 2012 года снизилась с 8,1% до 3,16 в 2017 году. В то же время санитарно-химические показатели сильно колеблются. В первом полугодии 2017 года по сравнению со статистикой прошлых лет показатель неблагополучия снизился до 12,2% (в 2014 году — 26,1%, в среднем по России в 2016 году — 13,9%).

Все эти цифры выглядят довольно сухо, из них обывателю не понять, можно ли потреблять воду из‑под крана как питьевую, и в какое время года вода соответствует нормам, а когда нет. Поэтому мы решили не довольствоваться официальной статистикой и провели собственные исследования. Вместе со специалистом лаборатории АО «БВТ Барьер Рус» корреспондент ВН отправился в путешествие по районам областной столицы с единственной целью — собрать как можно больше проб из водоразборных колонок города. Почему именно колонок? Да потому что каждый второй житель Самары уверен, что именно эта вода — самая чистая в городе и намного вкуснее той, что течет из-под крана в домах.

Если верить сайту ООО «Самарские коммунальные системы», на обслуживании компании сегодня находятся более тысячи таких колонок. Эти устройства есть в каждом муниципальном районе города. При этом зачастую они являются единственным доступным средством снабжения населения питьевой водой.

Образцы из колонок мы отбирали строго по правилам. «Можно использовать пластиковые бутылки из-под минеральной негазированной воды, — рассказала ВН эксперт-биохимик компании “БВТ Барьер Рус” Софья Родионова. — В идеале лучше брать подготовленную, специально вымытую тару в самой лаборатории. Прежде чем брать пробу, нужно два раза промыть бутылку водой. А затем, при наборе воды, проследить, чтобы под крышкой осталось минимальное пространство для воздуха. Иначе могут начаться процессы окисления — в таком случае за время, пока образец доставят в лабораторию, показатели могут измениться».

Таким образом мы объездили восемь колонок в разных районах Самары. Образцы, взятые из них, эксперты увезли с собой в испытательную лабораторию в столицу. Примерно через месяц мы получили протоколы испытаний.

Проблемные показатели.

Как рассказала Софья Родионова в процессе наших поисков, самые актуальные проблемы с питьевой водой из-под крана в России — это показатели жесткости, железа и хлора. Однако в Самаре они оказались в пределах нормы. Правда, сильно подкачали два других показателя — перманганатная окисляемость и цветность, которые, впрочем, тоже являются проблемными для нашей страны в целом. «По цветности во всех пробах было обнаружено значительное (иногда более чем в два раза) превышение нормативов для питьевой воды, — прокомментировала результаты Софья. — Норма, установленная СанПиН 2.1.4.1074−01 “Питьевая вода. Требования к воде центрального водоснабжения” составляет 20 градусов. А в анализах, взятых в Самаре, этот показатель варьируется от 25 до 47».

Уровень перманганатной окисляемости в наших образцах показал от 6,1 до 7,6 мгО/л при норме 5 мгО/л. И лишь в одном анализе результат был приближен к норме — в воде из колонки, расположенной на ул. Мирной, 113, показатель составил 5,1 мгО/л. По мнению экспертов, уровень перманганатной окисляемости косвенно характеризует общее содержание различных органических соединений. «В целом превышение этого показателя, как и уровня цветности, может свидетельствовать о недостаточной очистке воды от природных органических загрязнений — гуминовых кислот. Это характерно для поверхностных источников водоснабжения», — констатирует Софья Родионова.

Одной из причин высокой цветности может служить и вторичное загрязнение железом и его соединениями. И подтверждением тому стало выявленное нами превышение норм по железу.

В том же образце с ул. Мирной, 113 его содержание составило 0,32 мг/л, а на Сорокиных Хуторах (ул. Вторая, 17) и вовсе 0,51 мг/л. И это при норме не более 0,3 мг/л. В целом же показания по железу в Самаре сильно «скачут»: есть и такие колонки, в воде из которых показатель находится на минимальной отметке — менее 0,1 мг/л. Причиной этого могут быть недавно замененные трубы: к одним колонкам ведет новый водопровод, к другим — уже отживший свой век.



Хорошие новости.

Впрочем, не все так плохо. По всем остальным показателям вода в Самаре соответствует необходимым требованиям. По тяжелым металлам (алюминий, медь, свинец) — ни в одном анализе нами не было обнаружено отклонений от нормы. То же самое можно сказать про уровень рН, жесткость, содержание кальция и др. «Вода в Самаре имеет сравнительно невысокое общее солесодержание, — комментирует Софья Родионова. — Этот показатель колеблется в пределах 226−315 мг/л и в основном не превышает 300 мг/л. Это соответствует нормативам для бутилированной воды высшей категории. Самый высокий показатель минерализации — 315 мг/л — обнаружен по адресу: ул. Мориса Тореза, д. 66».

Содержание кальция и магния тоже находится в пределах норм для воды высшей категории. Такую воду нет необходимости дополнительно минерализовать или умягчать.