Правительство РФ наградило красноярских борцов с шелкопрядом
Эффективность борьбы — 100%
Эффективность борьбы — 100%
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении ответственных за борьбу с шелкопрядом в Красноярском крае. Высокие награды получат и.о. министра лесного хозяйства края Владимир Векшин и директор Центра защиты леса Красноярского края Владимир Солдатов.
«Эти сотрудники представлены к поощрению в связи с огромной работой, связанной со спасением сибирских лесов от шелкопряда. В Сибирском федеральном округе по итогам 2017 года было обработано более 1,4 млн гектаров зараженных лесов. По результатам проведенных мероприятий удалось предотвратить гибель хвойных насаждений на этой площади, предотвратить экологический ущерб от повреждения вредителем в размере 105,4 млрд рублей и остановить распространение вредителя», — заявил заместитель руководителя федерального агентства лесного хозяйства Николай Кротов.
По словам Кротова, эффективность принятых мер в некоторых районах достигла 100%. Напомним, именно в Красноярском крае была организована большая работа по борьбе с сибирским шелкопрядом. Мероприятия по авиационной обработке заселенных вредителем лесных участков проводились на территории Енисейского и
Если бы борьба с шелкопрядом была на более низком уровне или ее не было бы вообще, площади очагов заражения могли вырасти до 4 млн гектаров и захватить леса Бурятии, Алтая, Хакасии и Тывы.
В следующем году работа будет продолжена — по предварительным данным стоимость авиаобработки составит 350 млн рублей.