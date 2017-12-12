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10:17 (мск), источник: Volga News

Самарцам рассказали, как стать промышленным туристом

В начале октября 2017 года в России был создан совет по развитию промышленного туризма. Одна из его задач — разработка единой федеральной карты промышленных объектов, которые смогут посещать гости и жители нашей страны. Центром промышленного туризма должен стать Уральский регион, однако и в Самарской области немало предприятий, которые могут предложить уникальные турпродукты.

Уникальный рекламный продукт.

«Я познакомился с промышленным туризмом в 1999 году, когда попал на стажировку в Японию, — рассказывает руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. — Нам показывали, каким образом индустриальный туризм встраивается в маркетинговую программу крупнейших корпораций наряду с выпуском рекламной продукции и проведения маркетинговых акций. В Японии практически на каждом предприятии действуют туристические маршруты».

Самарский регион пока не может похвастаться столь передовым развитием данной отрасли. Тем не менее, сегодня уже более десяти предприятий области организуют экскурсии на свои производственные площадки. В их числе пивоваренная компания «Балтика», Жигулевский пивзавод, заводы «Кока кола» и «Стройфарфор», Самарское пассажирское вагонное депо, Булочно-кондитерский комбинат, ГТРК, медицинская компания «ИДК», самарский филиал «Т Плюс» и другие. Еще несколько экскурсий находятся в разработке, уже в 2018 году этот список пополнят Самарский метрополитен и «Джи эм Автоваз».

Более 4,5 тысяч гостей ежегодно посещает с экскурсиями самарский завод Coca Cola HBC Russia. Большинство экскурсантов — школьники и студенты.

Предусмотреть заранее.

Пионером в самарском промышленном туризме, пожалуй, можно считать пивоваренную компанию «Балтика», где это направление развивается с 2003 года, с первых дней работы завода. Как поясняет специалист по корпоративным коммуникациям компании «Балтика-Самара» Наталья Ржевская, главная сложность в проведении промышленных экскурсий заключается в том, что маршрут нуждается в подготовке, в первую очередь, с точки зрения безопасности. На «Балтике» же эти моменты были учтены еще на этапе проектирования и строительства, что значительно упростило задачу в дальнейшем. Сегодня здесь обустроена экскурсионная галерея, позволяющая осматривать основные этапы производства, не нарушая санитарного режима предприятия. Правда, есть здесь и своя специфика: если большинство предприятий работают в основном с детскими группами, то гости «Балтики» — туристы, которым уже исполнилось 18 лет.

Страусы для туристов.

Конечно, важно не только показать туристам что-то интересное, но и рассказать о производственном процессе и выпускаемой продукции так, чтобы запомнилось надолго. «Мы рассказываем туристам, что наше предприятие ежегодно выращивает около семи млн кг овощей, если выложить все эти огурцы друг за другом, получится дорога в 4 тыс км, примерно от Самары до Мадрида, — рассказывает исполнительный директор АО “Тепличный” Александр Фаерман. — А если посчитать площадь этих огурцов, то ими можно выложить 80 гектар — это два Ватикана».

Экскурсии в «Тепличном» проходят с января по май. Гости предприятия — преимущественно школьники. Специально для них здесь завели страусов, кабанов и кроликов-великанов, а также обустроили пруд, в котором водятся карпы. Организацией экскурсией сам «Тепличный» не занимается, для этого заключен договор с туристической компанией «Самараинтур». Для каждого туриста поездка на это предприятие обойдется не менее чем в 200 рублей.

Цель — профориентация.

Заметим, что весной этого года в списке промышленных экскурсий Самарской области появилась программа «От вагона до перрона», в рамках которой можно побывать в пассажирском вагонном депо РЖД. Экскурсия нацелена преимущественно на школьников, а также на студентов технических колледжей и является, прежде всего, профориентационной. Молодые посетители могут побывать в музее, где оборудованы интерактивные зоны: кабина машиниста локомотива, купе, стилизованное под 50-е годы прошлого века. В конце программы — чаепитие из железнодорожных стаканов с подстаканниками. Стоимость такой экскурсии — от 450 рублей с человека.

«Программа была тщательно продумана и согласована со службой безопасности, поскольку РЖД является стратегическим объектом, — комментирует ведущий психолог пассажирского вагонного депо Ирина Блинова. — Тем не менее, мы нашли возможность показать нашим гостям много интересного, включая основные цеха».

Профориентационные экскурсии организуют и на «Самарском Стройфарфоре». «На базе предприятия работают два абсолютно разных производства: санитарно-строительных изделий и керамогранитной плитки, — поясняет начальник отдела обучения ООО “Самарский Стройфарфор” Александра Потапова. — Первое основано на ручном труде, второе представляет собой полностью автоматизированный процесс, и этот контраст весьма познавателен».

Наталья Ржевская, специалист по корпоративным коммуникациям пивоваренной компании «Балтика-Самара».

— Все заводы компании Carlsberg Group, филиалом которой является «Балтика — Самара», открыты для гостей. Ежегодно их посещают более 30 тысяч экскурсантов, из них примерно 2 500 человек приезжают на самарское предприятие. Мы считаем, что в нашем регионе необходимо создать собственную индустриальную экскурсионную карту, которая бы позволила туристам сформировать впечатление о промышленном потенциале Самарской области.

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