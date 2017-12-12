Новогодние торжества начнутся в Омске с 15 декабря

Сегодня, 12 декабря, в омской мэрии рассказали о том, как в нашем городе пройдут новогодние праздники. Так, по словам чиновников, торжества начнутся уже 15 декабря. И продлятся они до 20 января.

«Новогодние программы будут также организованы в 10 учреждениях, подведомственных департаменту культуры, в период с 22 по 29 декабря 2017 года и с 1 по 8 января 2018 года. Всего состоится более 50 представлений, участниками которых станут около 9 000 юных омичей. 22 декабря в Доме кино стартует проект “Омская усадьба Деда Мороза”. Её можно будет посетить с 22 по 29 декабря 2017 года и со 2 по 8 января 2018 года в разное время — в 11 или в 15 часов», — пояснил директор департамента культуры Владимир Шалак.