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08:40 (мск), источник: РИА Новости

В Японии выбрали символ уходящего года

ТОКИО, 12 дек — РИА Новости. Каждый год японцы выбирают главный иероглиф — символ уходящего года, и на этот раз им стал знак со значением «север».

Источник: AP 2017

По традиции, символ был выведен на полотне бумаги большой кистью и тушью настоятелем буддийского храма «Киёмидзу-дэра» в Киото, прямая трансляция этого события велась по телеканалу NHK.

Выбор иероглифа «север» во многом связан с ракетными испытаниями, которые в уходящем году проводились в Северной Корее, вызывая тревогу в Японии.

Иероглифы-символы уходящих лет выбираются в Японии с 1995 года.

В Японии на письме применяются китайские иероглифы, заимствованные во времена, когда у японцев еще не было своей письменности. Также иероглифы из Китая попали в свое время в Корею и Вьетнам, где в итоге от них отказались.

Япония в этом плане сохраняет традиции и в настоящее время наряду с китайскими иероглифами в стране используются знаки сразу двух азбук японского фонетического слогового письма, образованные также от сокращений все тех же китайских иероглифов.

Свой иероглиф года выбирают также в Китае.

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