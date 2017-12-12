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08:38 (мск), источник: Newslab.ru

Под Красноярском на час перекроют федеральную трассу для строительства пешеходного моста

Автомобилистов просят не выезжать за город ночью, либо ждать окончания работ.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня ночью на час перекроют движение на дороге из Красноярска в Дивногорск.

Как сообщили в пресс-службе федерального управления автомобильных дорог «Байкал», сегодня в полночь на час перекроют трассу Р-257 «Енисей» в районе пос. Молодежный (28 км дороги). В это время рабочие должны установить пролеты пешеходного моста, который пройдет над дорогой.

«Водителям необходимо скорректировать свои маршруты в ночное время или ожидать окончание работ на месте и затем продолжить движение», — отметили в пресс-службе.

Работы по строительству перехода через федеральную трассу планируется закончить в конце октября следующего года.

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