Под Красноярском на час перекроют федеральную трассу для строительства пешеходного моста
Автомобилистов просят не выезжать за город ночью, либо ждать окончания работ.
Автомобилистов просят не выезжать за город ночью, либо ждать окончания работ.
Сегодня ночью на час перекроют движение на дороге из Красноярска в Дивногорск.
Как сообщили в
«Водителям необходимо скорректировать свои маршруты в ночное время или ожидать окончание работ на месте и затем продолжить движение», — отметили в
Работы по строительству перехода через федеральную трассу планируется закончить в конце октября следующего года.