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08:35 (мск), источник: Восток Медиа

Автобусам разрешили курсировать между Хабаровском и Биробиджаном

Введённые из-за сильного снегопада ограничения сняли.

В дальневосточной столице сняли ограничение движения автобусов по трассе Хабаровск — Биробиджан. Трассу очистили от снега, пассажирский транспорт начал работу в обычном режиме.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, ограничения на федеральной трассе сняли во вторник, 12 декабря, в 14:30 по местному времени. На остальных междугородних магистралях ограничений не отменяли.

РИА «Восток-Медиа» писало, что ограничение ввели в управлении ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области сегодня, 12 декабря, с 9:00. Общий пассажиропоток на отменённых маршрутах составляет 200 человек в сутки. На автовокзале людей оповестили с помощью громкой связи. По данным отдела пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю, билеты на отменённые рейсы не продавались, скопления людей нет.

Чтобы обеспечить транспортную связь между Хабаровском и Биробиджаном, инспекторы сохранили возможность поездки на личном автомобиле, а также на поезде. Для расчистки автодороги Биробиджан — Хабаровск привлекли 26 человек и восемь единиц техники. Сейчас на трассе нет заторов, она находится в проезжем состоянии.

Агентство также сообщало, что движение для пассажирского транспорта также ограничили на трассах из Хабаровска до Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, из-за погоды задерживается несколько авиарейсов.

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