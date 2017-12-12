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08:47 (мск), источник: ИА Башинформ

Новый год близко: В Уфе замечено праздничное такси

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В преддверии Нового 2018 года столица Башкирии преображается: елки и фасады магазинов украшаются гирляндами, устанавливаются ледовые фигуры, открываются ледовые катки.

Автолюбители тоже не отстают: украшают свои машины, кто как может. Очевидец снял на видео, как по городу разъезжает необычно украшенный автомобиль, и выложил запись в соцсети.

Водитель намотал на длинные радиоантенны мишуру — автомобиль заметно преобразился. Видео вызвало у подписчиков автогруппы радостные эмоции, они наперебой стали придумывать названия праздничной иномарке: «стрекозел», «рогатое такси», «муравьишка», «пикачу», «троллейбус».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зато весело-весело, — поделился эмоциями подписчик. — Позитив. Я думаю, нам не хватает его всем. Молодец».

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