Новый год близко: В Уфе замечено праздничное такси

Автолюбители тоже не отстают: украшают свои машины, кто как может. Очевидец снял на видео, как по городу разъезжает необычно украшенный автомобиль, и выложил запись в соцсети.
Водитель намотал на длинные радиоантенны мишуру — автомобиль заметно преобразился. Видео вызвало у подписчиков автогруппы радостные эмоции, они наперебой стали придумывать названия праздничной иномарке: «стрекозел», «рогатое такси», «муравьишка», «пикачу», «троллейбус».
«Зато весело-весело, — поделился эмоциями подписчик. — Позитив. Я думаю, нам не хватает его всем. Молодец».