Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына

В полицию Самарской области пришло благодарственное письмо от жительницы Башкирии. В нем женщина благодарила самарских правоохранителей за помощь в возвращении ее 5-летнего сына домой.

Два года назад 3-хлетнего тогда мальчика «под благовидным предлогом» забрал бывший муж женщины. С тех пор она не видела своего ребенка. Поиски не давали результатов до 13 ноября 2017 года. В тот день безутешная мать приехала на заработки в Самару.

Проходя мимо одного из домов по улице Мориса Тореза, она услышала знакомый голос и, обернувшись, увидела своего ребенка с незнакомой женщиной. Завидев неподалеку сотрудницу полиции, она обратилась к ней за помощью. Вскоре они уже все вместе сидели в отделении полиции и беседовали с инспектором по делам несовершеннолетних.