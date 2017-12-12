Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Лекарство, в разработку которого вложил $6 млн Абрамович
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Полина Гагарина в ярком мини-платье удивила поклонников
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
ЕС отказался от Прибалтики: когда ждать послов в Москву - эксперт
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
СМИ: опубликованы подробности об устройстве хуситских катеров
Россия заставила Вашингтон паниковать — СМИ
Светлана Лобода и Вера Брежнева выглядят, как близнецы
Полина Гагарина в ярком мини-платье удивила поклонников
Буре поделился кадрами дорогого интерьера дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
12Лесные пожары в Калифорнии
08:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына

Все это время ребенок находился в другом регионе.

В полицию Самарской области пришло благодарственное письмо от жительницы Башкирии. В нем женщина благодарила самарских правоохранителей за помощь в возвращении ее 5-летнего сына домой.

Два года назад 3-хлетнего тогда мальчика «под благовидным предлогом» забрал бывший муж женщины. С тех пор она не видела своего ребенка. Поиски не давали результатов до 13 ноября 2017 года. В тот день безутешная мать приехала на заработки в Самару.

Проходя мимо одного из домов по улице Мориса Тореза, она услышала знакомый голос и, обернувшись, увидела своего ребенка с незнакомой женщиной. Завидев неподалеку сотрудницу полиции, она обратилась к ней за помощью. Вскоре они уже все вместе сидели в отделении полиции и беседовали с инспектором по делам несовершеннолетних.

— Только благодаря оказавшемуся рядом сотруднику полиции, которая так профессионально сработала, я нахожусь сейчас наконец-то со своим ребенком у себя дома, пишет в благодарственном письме полицейским счастливая мама.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 29-летний парень вместе с котом идет пешком из Мурманска во Владивосток
Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила со 101-летием отца Майкла Дугласа
В Минобороны рассказали план вывода российских войск из Сирии
Посольство России сделало заявление после теракта в Нью-Йорке
Суд в Киеве отпустил Саакашвили на свободу
Нефть подорожала до уровня 2015 года
Варвара Караулова хочет попросить Путина о помиловании
Трамп подписал указ о возобновлении полетов на Луну
Новые знаки появятся на российских дорогах
Спорт
Хорош «зимний чемпион». Фарфан снова феерит в Петербурге Фарфан продолжает забивать. Дубль перуанца помог «Локомотиву» опять победить в Петербурге и укрепить лидерство
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Евгений Папунаишвили впервые стал отцом 36-летний Евгений Папунаишвили и его супруга Салима Бижабер впервые стали родителями
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь