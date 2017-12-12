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09:47 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Какие улицы Ростова останутся без электричества: график отключений с 12 по 15 декабря

Ростовские электрические сети опубликовали график отключений света на ближайшие дни. Информация касается ближайших дней — со вторника по пятницу.

12 декабря электричества не будет:

С 09:00 до 17:00 — пер. Кавказский 1−23а, 2−22; пер. Казбекский 1−19, 2−30; ул. Куйбышева 1−25, 10−30; просп. Шолохова 214, 222−238; ул. Кулагина 1, 1/41; ул. Плеханова 14; просп. Стачки 31−39, 41/1, 53, 71; ул. Зорге 33/4, 33/5, 39/2.

12 и 13 декабря с 09:00 до 17:00 — ул. Череповецкая 2−46, 1−45, 45А; ул. Мичуринская 1/25, 2/27, 31−33.

Четыре дня подряд — с 12 по 15 декабря с 09:00 до 17:00 света не будет на ул. Андрея Сладкова 96−174, 41−79; ул. Быковского 2−46; ул. Мичуринская 3А, 3−23, 23А; ул. Петрозаводская 2−22, 3−23; ул. Рижская 68−116, 63−91; ул. Манежная 62−94, 69−101; ул. Череповецкая 48−80; 47−79; ул. Содружества 2−30, 5.

13 декабря:

С 09:00 до 12:00 — ул. Евдокимова 136−202; ул. Славинская; пер. Сахалинский.

С 13:00 до 17:00 — ул. Евдокимова 64−96; ул. Фурмановская 45−107, 56−104; ул. Краснокурсантская 45−81, 54−88; ул. Нариманова 71−85; пер. Оренбургский 64−114; пер. Тбилисский 1−89, 2−96; пер. Грузинский 1−63, 2−38; пер. Марксистский 1−37; пер. Батумский 25−71, 28−90; пер. Ялтинский 23−77, 30−84; пер. Кошевого 29−75, 30−80.

С 09:00 до 17:00 — пер. Суздальский 17, 19, 21, 23; ул. Батуринская 2−8, 8/12; ул. Литвинова 4, 8/1; ул. Плеханова 1 А; просп. Стачки 27, 27/2, 27 А, 33; ул. Зорге 33/4, 33/5, 39/2.

С 10:00 до 12:00 — ул. Зорге 2, 4, 8/2; просп. Коммунистический 12/4, 16, 20, 20/1, 20/4.

14 декабря свет отключат с 09:00 до 17:00 на пр. 40 лет Победы 63/12, 63/13, 63/15, 63/16.

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