Алкогольные энергетики запретят в Нижегородской области с 2018 года
Теперь этот вопрос контролируется на федеральном уровне.
Теперь этот вопрос контролируется на федеральном уровне.
Слабоалкогольные энергетические напитки запретят в Нижегородской области с 1 января 2018 года. Об этом сообщает
Теперь этот вопрос будет регулироваться на федеральном уровне. Проект изменений в федеральный закон нижегородские депутаты внесли в Госдуму минувшим летом. Парламентарии предложили предоставить субъектам России право ограничивать на своей территории оборот отдельных видов алкогольной продукции.
— Мы были в числе многих регионов, которые обращались в Государственную Думу с инициативой по запрету на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. Очень рад, что наше предложение было услышано, — подчеркнул заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов.
По слабоалкогольными энергетиками подразумевается алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 1,2% до 9% объема готовой продукции, включающая в себя кофеин или иные тонизирующие вещества.