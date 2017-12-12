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10:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Алкогольные энергетики запретят в Нижегородской области с 2018 года

Теперь этот вопрос контролируется на федеральном уровне.

Слабоалкогольные энергетические напитки запретят в Нижегородской области с 1 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Теперь этот вопрос будет регулироваться на федеральном уровне. Проект изменений в федеральный закон нижегородские депутаты внесли в Госдуму минувшим летом. Парламентарии предложили предоставить субъектам России право ограничивать на своей территории оборот отдельных видов алкогольной продукции.

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— Мы были в числе многих регионов, которые обращались в Государственную Думу с инициативой по запрету на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. Очень рад, что наше предложение было услышано, — подчеркнул заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов.

По слабоалкогольными энергетиками подразумевается алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 1,2% до 9% объема готовой продукции, включающая в себя кофеин или иные тонизирующие вещества.

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