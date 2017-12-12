На Кубани в середине декабря тепло и солнечно

В краснодарском крае осадки в виде дождя вероятны только утром и в северных районах. Столбик термометра днем покажет от +11 до +14°С. Порывы ветра стихнут до 5−10 м/с.



На Черноморском побережье солнечно, температура воздуха днем — 10−15° тепла, ночью 6−11°С.



В следующие два дня синоптики также прогнозируют теплую солнечную погоду. По краю без осадков, воздух местами прогреется до +15 +17°С.