В УДС «Молот» откроется мобильный пункт судебных приставов

Мобильный пункт будет работать 12 и 14 декабря. «Болельщики пермского хоккейного клуба и граждане, прибывшие на матч, смогут оперативно проверить себя на наличие долгов, а также получить консультацию о порядке их погашения», — сообщает пресс-служба ведомства.