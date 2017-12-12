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09:47 (мск), источник: Коммерсантъ

В УДС «Молот» откроется мобильный пункт судебных приставов

Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю откроет мобильный пункт службы в универсальном дворец спорта «Молот».

Мобильный пункт будет работать 12 и 14 декабря. «Болельщики пермского хоккейного клуба и граждане, прибывшие на матч, смогут оперативно проверить себя на наличие долгов, а также получить консультацию о порядке их погашения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее подобные мобильные пункты УФССП открывало на вокзале Пермь II и в аэропорту Перми.

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