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09:44 (мск), источник: РИА Крым

Две улицы в Ялте на день останутся без воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Во вторник, 12 декабря, в домах по улицам Халтурина и Кирова в Ялте будет отсутствовать водоснабжение. Об этом предупредили в оперативно-ситуационном центре Министерства ЖКХ Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили в ведомстве, отключение связано с устранением утечки на водоводе. Водоснабжение на указанных улицах будет отсутствовать с 9:00 до 17:00.

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