Две улицы в Ялте на день останутся без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Во вторник, 12 декабря, в домах по улицам Халтурина и Кирова в Ялте будет отсутствовать водоснабжение. Об этом предупредили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Во вторник, 12 декабря, в домах по улицам Халтурина и Кирова в Ялте будет отсутствовать водоснабжение. Об этом предупредили в
Как пояснили в ведомстве, отключение связано с устранением утечки на водоводе. Водоснабжение на указанных улицах будет отсутствовать с 9:00 до 17:00.