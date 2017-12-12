МЧС предупреждает о возможности заторов на трассах из-за гололеда в Нижегородской области 12 декабря
МЧС предупреждает о возможности заторов на трассах
МЧС предупреждает о возможности заторов на трассах
Об этом сообщает
Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможно ограничение в функционировании аэропорта, возникновение заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, увеличение количества ДТП, увеличение количества случаев травматизма среди населения.
Также повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой, нарушениями в работе систем ЖКХ.