МЧС предупреждает о возможности заторов на трассах из-за гололеда в Нижегородской области 12 декабря

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Согласно информации, ночью и утром 12 декабря в отдельных районах Нижегородской области сохранится гололед.

Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможно ограничение в функционировании аэропорта, возникновение заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, увеличение количества ДТП, увеличение количества случаев травматизма среди населения.