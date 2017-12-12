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10:04 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

МЧС предупреждает о возможности заторов на трассах из-за гололеда в Нижегородской области 12 декабря

МЧС предупреждает о возможности заторов на трассах из-за гололеда в Нижегородской области 12 декабря 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Согласно информации, ночью и утром 12 декабря в отдельных районах Нижегородской области сохранится гололед.

Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможно ограничение в функционировании аэропорта, возникновение заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, увеличение количества ДТП, увеличение количества случаев травматизма среди населения.

Также повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой, нарушениями в работе систем ЖКХ.

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